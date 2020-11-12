Красивый дом в Сибири - деревянный каркас, теплые стены, крутой камин и необычный фасад

Источник материала: Tut.by

Как должен выглядеть теплый дом, подходящий под климатические условия Сибири? Оказывается, это не обязательно дикий сруб из толстых бревен. Архитекторы тюменского бюро А61 Architects реализовали проект каркасного дома, владельцы которого точно в нем не замерзнут, даже если на улице лютый мороз, а единственную грунтовую дорогу замело снегом. Автономность и удаленность от цивилизации делает его местом для отдыха от суеты городской жизни, для созерцания, общения с природой, пишет www.interior.ru .



Фото: Илья Иванов

Дом находится в лесу в Тюменской области России. Окружение дома задает особую атмосферу и настраивает на иной ритм жизни. Путь к постройке пролегает по труднодоступной дороге, удаленной от поселений. Плотный сосновый лес и густые заросли иван-чая укрывают участок от посторонних глаз.



Фото: Илья Иванов

Участок неправильной формы условно делится на три зоны. 1. Белый двор: приветственное пространство с мраморным гравием и березами. 2. Зеленый двор: приватная территория для жителей дома. Площадка, покрытая газоном, работает как место для любого вида отдыха. 3. Дикий лес: граница с лесным массивом, оставленная архитекторами в первозданном виде. В планах заказчика — построить в глубине участка небольшую баню, мимикрирующую под лесное окружение.



Фото: Илья Иванов

Внутренние дворы сообщаются между собой за счет визуального коридора, который образуют входная группа и терраса, находящиеся на одной визуальной оси: при входе в дом просматриваются Зеленый двор и лес. Терраса — сердце дома, объединяет все его части. Открытое пространство встроено в объем здания, обеспечивая комфортный отдых на свежем воздухе в любое время года. Форма террасы обусловлена ориентацией на южную сторону: одна из стен развернута под углом, максимально раскрывая пространство солнечным лучам.



Фото: Илья Иванов

Одной из главных задач архитекторов было создать уединенное пространство — визуально закрытое со стороны подъезда на севере и открытое к югу, где находится лес. Это определило формообразование: сложный силуэт кровли наряду с простой, горизонтально ориентированной внутренней композицией.



Фото: Илья Иванов



Фото: Илья Иванов

С севера дом выглядит как аскетичный, одноэтажный. На фасаде — минимальное количество окон, они завуалированы березовым планкеном. Входная группа акцентирована за счет выступающего объема и контрастной отделки. С юга дом за счет сложного устройства кровли, становится двухэтажным и, в отличие от северного фасада, насыщенным. Большие проемы открывают прекрасные виды на лес и небо, создавая сильную связь с природой.

Входная группа условно делит дом на две функциональные половины. Общественная включает кухню-столовую и двухсветную гостиную с дровяной печью-камином, которая работает на 360°, обеспечивая вид на огонь со всех сторон.



Фото: Илья Иванов

Над кухней-гостиной расположена антресольная зона отдыха. Здесь можно почитать книгу и расслабиться в уединении, а также разместить на ночь гостей. Приватная часть первого этажа состоит из будуарной зоны, санузла и комнаты для йоги и медитаций. На втором этаже находятся спальни: хозяйская с будуарной зоной, гардеробом и санузлом, а также гостевая — небольшое подкровельное пространство с окном-балконом.



Фото: Илья Иванов



Фото: Илья Иванов

Несущий каркас построен из древесины хвойных пород. Энергоэффективность дома обеспечивает минераловатный утеплитель толщиной 250 мм в стенах. Фасады выполнены из термообработанной березы, которая в процессе жизни здания не требует большого ухода. Со временем древесина приобретет натуральный серый цвет, и дом сольется с сосновым массивом.