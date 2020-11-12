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Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин арестован на 15 суток

12.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин решением суда арестован на 15 суток за якобы участие в несанкционированной акции. Об этом сообщили его родители, которым удалось дозвониться в жодинскую тюрьму. 

Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин арестован на 15 суток

Когда и где состоялся суд над Авсеюшкиным, неизвестно. Скорее всего, судебное заседание прошло онлайн, Авсеюшкин находится в изоляторе временного содержания в Жодино, куда был доставлен из Минска.

Авсеюшкина задержали 8 ноября на проспекте Победителей у торгового центра Galleria Minsk. Ему в вину вменялось участие в несанкционированном мероприятии.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас аресты отбывают 16 журналистов, в том числе два сотрудника БелаПАН — Ян Авсеюшкин и Павел Добровольский.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин решением суда арестован на 15 суток за якобы участие в несанкционированной акции. Об этом сообщили его родители, которым удалось...
 
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