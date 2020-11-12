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Жителю Гомеля грозит год колонии за оскорбление гражданина Лукашенко

12.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

12 ноября суд Хойникского района начал рассматривать уголовное дело по статье об оскорблении президента в отношении жителя Гомеля Алексея Романова.

Жителю Гомеля грозит год колонии за оскорбление гражданина Лукашенко

28 июля в Хойниках на пикете в поддержку Светланы Тихановской, волонтеров избирательного штаба которой он был, Романов негативно высказался об Александре Лукашенко.

В деле отмечено, что Алексей Романов, имея намерение публично оскорбить президента, намеренно произнес слова и фразы, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко».

Романов признал себя виновным, но только в том, что оскорбил гражданина Лукашенко, а не президента.

«Президента я не оскорблял. Потому что не считаю Лукашенко президентом, он нелегитимен», — сказал Алексей Романов корреспонденту Радыё Свабода.

Судебный процесс по требованию прокурора проходит в закрытом режиме.

Обвинение просит суд наказать Романова лишением свободы на один год в условиях колонии. Адвокат обвиняемого уверена, что его проступок тянет не более чем на штраф.

Решение суда будет оглашено 18 ноября.

 
Теги: Гомель
 
 
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12 ноября суд Хойникского района начал рассматривать уголовное дело по статье об оскорблении президента в отношении жителя Гомеля Алексея Романова.
 
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