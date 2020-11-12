В Google Photos отключат бесконечное хранилище фотографий

Источник материала: Onliner

С 1 июня 2021 года пользователи облачного сервиса хранения фотографий Google Photos лишатся возможности хранить неограниченное число снимков в сжатом алгоритмами сервиса виде. Об этом официально объявила компания Google. Она обещает, что загруженные до этой даты снимки не пострадают.

То есть в учет занимаемого пространства будут идти все фотографии, которые загружает пользователь после 1 июня 2021 года. Поблажка сохранится для владельцев смартфонов Google Pixel. Им безлимит хранения сжатых снимков будет доступен по-прежнему.

Бесплатное хранилище было доступно с 2015 года. Алгоритмы Google по желанию пользователя изменяли качество загружаемых фотографий, уменьшая их размер, но не сильно ухудшая качество картинок.

Компания рассказала, что на серверах Google Photos хранится более четырех триллионов снимков. Каждую неделю их количество увеличивается на 28 млрд фото.