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Таксиста судят за наезд на двух сотрудников ОМОНа. Он доказывает, что били его, а не он (видео)
Источник материала: Onliner
5 ноября в Гродно Октябрьский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении таксиста Алексея Лапы. Его обвиняют в нарушении статьи 364 УК РБ – насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Однако мужчина своей вины не признает: били его, а не он, утверждает обвиняемый.
Про Алексея Лапу мы уже
— Я увидел, что он «берется» левее, и решил остановиться у левого бордюра, чтобы пропустить его. Все. Потом понеслись удары по машине. Что это было, я не понимал. Кругом — темнота. Я испугался и двинулся вперед. Выехал на Советских пограничников и повернул направо на Поповича. Ну а там меня уже задержали, — рассказывал тогда Алексей.
— После задержания меня с друзьями сотрудники ОМОН уложили на асфальт и избили. Кадры этого видео очевидцы сбросили родным. На нем слышны крики — людей, которых били, и силовиков, которые избивали. После этого отвезли в больницу, сделали МРТ. Были диагностирован перелом челюсти, носа, гайморовых пазух, многочисленные гематомы. Операцию делали уже в наручниках — спустя несколько дней стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ.
Кто пострадавшие и в чем обвиняют
Согласно материалам суда, пострадавшие — двое сотрудников гродненского ОМОНа — Павел Конан и Артем Логиш,
Артем Логиш физической боли не испытал, но в деле также проходит как потерпевший. Оба силовика не настаивали на строгом наказании для обвиняемого таксиста и не заявляли о моральной либо материальной компенсациях.
Обвиняемый таксист пояснил на суде, что у него не было умысла нанести кому-то вред и телесные повреждения. Людей в черном он не ассоциировал ни с сотрудниками ГАИ, ни с милиционерами:
— Они были в черной одежде, и в руках у них были палки, которыми они стучали по машине. Единственная моя цель была побыстрее уехать, чтоб сохранить свое имущество. Я не понимал, что происходит и кто эти люди, — говорит Алексей Лапа. — Они не подавали жестов остановить машину, на них не было светоотражающих жилетов или другой спецформы.
Таксист начал в подробностях рассказывать, что происходило на перекрестке, где его заблокировал милицейский бус, а именно про жестокое избиение. Но судья Дмитрий Кедаль прервал речь обвиняемого, пояснив, что это «не относится к делу».
Отметим, что Алексей Лапа по факту незаконного и жестокого избиения сотрудниками ОМОНа писал заявление в Следственный комитет. На днях он получил уведомление, что рассмотрение дело продлено до 19 ноября.
Потерпевшие на первый суд не явились, объяснив это «служебной занятостью». Также на суд не явились свидетели — сотрудники ОМОНа. А вот что рассказал свидетель со стороны обвиняемого:
— Мы подъехали к магазину «Алми», вышли из машины, покурили. Потом сели снова в нее и собрались уже ехать назад, как вдруг я почувствовал, как за мной разбивается стекло. Потом были крики, рев, в основном мат. Я увидел краем глаза только «черную массу», которая била стекла и орала матом.
— Описать можете этих людей? — задает вопрос судья Дмитрий Кедаль.
— Черная масса! Как их еще описать?
На уточняющий вопрос судьи, что говорили еще, кроме матов, свидетель ответил:
— Выбивай! Бей!
— Вам не представились?
— Нет, точно не представились. О том, что это милиция, я бы подумал в последнюю очередь.
Дополнено. Показания потерпевших омоновцев
На следующем заседании потерпевший Конон заявил, что в тот день, 11 августа, им поступил сигнал по рации, что вблизи около кинотеатра «Октябрь» собрались люди на несанкционированном мероприятии,
— Кто-то из моих коллег сказал, что в машине пассажир держит флаг бело-красно-белый, а также на стекле имеется наклейка с флагом. Мы решили проверить людей, имеют ли они причастность к несанкционированной акции протеста.
Адвокат поинтересовался, каким образом они планировали удостовериться в этом.
— Ну… паспорт посмотреть. Если бы его не оказалось, повезли бы в РОВД, — ответил потерпевший.
С его слов, они подбежали к автомобилю, крикнули что-то вроде «Стоять, милиция!». Однако автомобиль продолжил движение, из-за чего Павел Конон упал на ладони. Вследствие чего потерпевший испытал физическую боль. Кроме того, у него были диагностирован синяк на колене и кровоподтеки на локте. За медицинской помощью потерпевший сотрудник ОМОНа не обращался. Однако он убежден, что обвиняемый умышленно применил насилие в отношении него.
Второй потерпевший по делу Артем Логиш подтвердил показания своего коллеги. С его слов, они пытались остановить автомобиль призывами «стоять, милиция». На этот момент в руках у них не было дубинок и на них были черные майки с шевроном, демонстрирующие их профессиональную причастность к ОМОНу.
Защитник же попросил приложить к делу скриншоты из видеосъемки, где отчетливо видны в руках у силовиков резиновые палки, а надпись «ОМОН» у одного из пострадавших скрыта за бронежилетом, соответственно не видна. Адвокат поинтересовался, с какой целью они останавливали машину.
— Проверить личности и багажник… Ну, знаете, по телевизору в эти дни показывали, что некоторые перевозили и ножи, и другое холодное оружие, — ответил Логиш.
Защитник зачитал показания, которые потерпевшие Конон и Логиш давали первоначально. Согласно ним, Лапа и его друзья стояли в цепке у кинотеатра «Октябрь», выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес сотрудников МВД и «модное теперь „Верым, можам, пераможам!“». Увидев бус с силовиками, люди разбежались в разные стороны. Лапа и еще четверо мужчин побежали в сторону гипермаркета и сели в машину.
Откуда такие противоречия, пострадавшие объяснить не могли.
В качестве свидетелей со стороны ОМОНа были допрошены Александр Барабан, Никита Кариков и Вячеслав Костюк. Со слов правоохранителей, они остановились у автомобиля обвиняемого, чтобы проверить документы. Однако их требования остановить автомобиль водитель игнорировал. И несмотря на громкие и постоянные призывы, продолжил движение.
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5 ноября в Гродно Октябрьский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении таксиста Алексея Лапы. Его обвиняют в нарушении статьи 364 УК РБ – насилие либо...
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