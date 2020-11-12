Таксиста судят за наезд на двух сотрудников ОМОНа. Он доказывает, что били его, а не он (видео)

Источник материала: Onliner

5 ноября в Гродно Октябрьский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении таксиста Алексея Лапы. Его обвиняют в нарушении статьи 364 УК РБ – насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Однако мужчина своей вины не признает: били его, а не он, утверждает обвиняемый.

Про Алексея Лапу мы уже писали в августе этого года. 31-летний Алексей говорит, 11 августа после отработанной смены ездил с друзьями по городу. Выезжая из двора, который находится недалеко от магазина «Алми» на улице Советских пограничников, увидел, что к ним навстречу едет микроавтобус.





— Я увидел, что он «берется» левее, и решил остановиться у левого бордюра, чтобы пропустить его. Все. Потом понеслись удары по машине. Что это было, я не понимал. Кругом — темнота. Я испугался и двинулся вперед. Выехал на Советских пограничников и повернул направо на Поповича. Ну а там меня уже задержали, — рассказывал тогда Алексей.

— После задержания меня с друзьями сотрудники ОМОН уложили на асфальт и избили. Кадры этого видео очевидцы сбросили родным. На нем слышны крики — людей, которых били, и силовиков, которые избивали. После этого отвезли в больницу, сделали МРТ. Были диагностирован перелом челюсти, носа, гайморовых пазух, многочисленные гематомы. Операцию делали уже в наручниках — спустя несколько дней стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ.





Кто пострадавшие и в чем обвиняют

Согласно материалам суда, пострадавшие — двое сотрудников гродненского ОМОНа — Павел Конан и Артем Логиш, передает «Блог Гродно». Как заявил на суде гособвинитель Дмитрий Грицук, «обвиняемый управлял транспортным средством и использовал его в качестве средства преступления, не подчинился законным требованиям милиционеров, не остановил автомобиль и несмотря на многочисленные попытки правоохранительных органов продолжил ехать, ограничив движение, а в последующем и совершив наезд на одного из них, из-за чего Конан упал на колено». Вследствие падения сотрудник ОМОНа «испытал физическую боль» и получил несколько синяков и ссадин.

Артем Логиш физической боли не испытал, но в деле также проходит как потерпевший. Оба силовика не настаивали на строгом наказании для обвиняемого таксиста и не заявляли о моральной либо материальной компенсациях.





Обвиняемый таксист пояснил на суде, что у него не было умысла нанести кому-то вред и телесные повреждения. Людей в черном он не ассоциировал ни с сотрудниками ГАИ, ни с милиционерами:

— Они были в черной одежде, и в руках у них были палки, которыми они стучали по машине. Единственная моя цель была побыстрее уехать, чтоб сохранить свое имущество. Я не понимал, что происходит и кто эти люди, — говорит Алексей Лапа. — Они не подавали жестов остановить машину, на них не было светоотражающих жилетов или другой спецформы.

Таксист начал в подробностях рассказывать, что происходило на перекрестке, где его заблокировал милицейский бус, а именно про жестокое избиение. Но судья Дмитрий Кедаль прервал речь обвиняемого, пояснив, что это «не относится к делу».





Отметим, что Алексей Лапа по факту незаконного и жестокого избиения сотрудниками ОМОНа писал заявление в Следственный комитет. На днях он получил уведомление, что рассмотрение дело продлено до 19 ноября.

Потерпевшие на первый суд не явились, объяснив это «служебной занятостью». Также на суд не явились свидетели — сотрудники ОМОНа. А вот что рассказал свидетель со стороны обвиняемого:

— Мы подъехали к магазину «Алми», вышли из машины, покурили. Потом сели снова в нее и собрались уже ехать назад, как вдруг я почувствовал, как за мной разбивается стекло. Потом были крики, рев, в основном мат. Я увидел краем глаза только «черную массу», которая била стекла и орала матом.

— Описать можете этих людей? — задает вопрос судья Дмитрий Кедаль.

— Черная масса! Как их еще описать?

На уточняющий вопрос судьи, что говорили еще, кроме матов, свидетель ответил:

— Выбивай! Бей!

— Вам не представились?

— Нет, точно не представились. О том, что это милиция, я бы подумал в последнюю очередь.

Дополнено. Показания потерпевших омоновцев

На следующем заседании потерпевший Конон заявил, что в тот день, 11 августа, им поступил сигнал по рации, что вблизи около кинотеатра «Октябрь» собрались люди на несанкционированном мероприятии, пишет «Блог Гродно». Подъехав туда на служебном микроавтобусе, они увидели, что люди начали разбегаться кто куда. Не выходя из буса, они продолжили патрулировать и поехали в сторону гипермаркета «Алми». Там на стоянке их внимание привлек автомобиль.

— Кто-то из моих коллег сказал, что в машине пассажир держит флаг бело-красно-белый, а также на стекле имеется наклейка с флагом. Мы решили проверить людей, имеют ли они причастность к несанкционированной акции протеста.

Адвокат поинтересовался, каким образом они планировали удостовериться в этом.

— Ну… паспорт посмотреть. Если бы его не оказалось, повезли бы в РОВД, — ответил потерпевший.

С его слов, они подбежали к автомобилю, крикнули что-то вроде «Стоять, милиция!». Однако автомобиль продолжил движение, из-за чего Павел Конон упал на ладони. Вследствие чего потерпевший испытал физическую боль. Кроме того, у него были диагностирован синяк на колене и кровоподтеки на локте. За медицинской помощью потерпевший сотрудник ОМОНа не обращался. Однако он убежден, что обвиняемый умышленно применил насилие в отношении него.

Второй потерпевший по делу Артем Логиш подтвердил показания своего коллеги. С его слов, они пытались остановить автомобиль призывами «стоять, милиция». На этот момент в руках у них не было дубинок и на них были черные майки с шевроном, демонстрирующие их профессиональную причастность к ОМОНу.

Защитник же попросил приложить к делу скриншоты из видеосъемки, где отчетливо видны в руках у силовиков резиновые палки, а надпись «ОМОН» у одного из пострадавших скрыта за бронежилетом, соответственно не видна. Адвокат поинтересовался, с какой целью они останавливали машину.

— Проверить личности и багажник… Ну, знаете, по телевизору в эти дни показывали, что некоторые перевозили и ножи, и другое холодное оружие, — ответил Логиш.

Защитник зачитал показания, которые потерпевшие Конон и Логиш давали первоначально. Согласно ним, Лапа и его друзья стояли в цепке у кинотеатра «Октябрь», выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес сотрудников МВД и «модное теперь „Верым, можам, пераможам!“». Увидев бус с силовиками, люди разбежались в разные стороны. Лапа и еще четверо мужчин побежали в сторону гипермаркета и сели в машину.

Откуда такие противоречия, пострадавшие объяснить не могли.

В качестве свидетелей со стороны ОМОНа были допрошены Александр Барабан, Никита Кариков и Вячеслав Костюк. Со слов правоохранителей, они остановились у автомобиля обвиняемого, чтобы проверить документы. Однако их требования остановить автомобиль водитель игнорировал. И несмотря на громкие и постоянные призывы, продолжил движение.