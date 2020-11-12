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MacBook Air с чипом Apple превзошел MacBook Pro на Intel Core i9 в бенчмарке

12.11.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первые ноутбуки Apple с чипом собственной разработки M1 должны появиться на рынке в ближайшие дни. Но ранние тесты в бенчмарках уже показывают их превосходство в производительности по сравнению с топовыми MacBook на процессорах Intel. Об этом сообщает AppleInsider.

На Geekbench появились результаты тестирования устройства под названием MacBookAir10,1, оборудованного 8-ядерным чипом M1 Apple Silicon на базовой частоте 3,2 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. В одноядерном режиме он набрал 1687 баллов, в многоядерном — 7433.

MacBook Air с чипом Apple превзошел MacBook Pro на Intel Core i9 в бенчмарке

Тогда как по данным Geekbench, 16-дюймовый MacBook Pro на топовом процессере Intel Core i9 набирает в среднем около 1100 баллов в одноядерном и около 6200 в многоядерном режимах.

Стоит отметить, что M1 потребляет 10 Вт, а топовый Intel — 45 Вт.

Ноутбук Apple MacBook Pro 16" 2019 Z0XZ001FH
10 отзывов
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i9 9880H 2300 МГц, 32 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
9450 р.
14 предложений
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Первые ноутбуки Apple с чипом собственной разработки M1 должны появиться на рынке в ближайшие дни. Но ранние тесты в бенчмарках уже показывают их превосходство в...
 
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