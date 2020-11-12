MacBook Air с чипом Apple превзошел MacBook Pro на Intel Core i9 в бенчмарке

Источник материала: Onliner

Первые ноутбуки Apple с чипом собственной разработки M1 должны появиться на рынке в ближайшие дни. Но ранние тесты в бенчмарках уже показывают их превосходство в производительности по сравнению с топовыми MacBook на процессорах Intel. Об этом сообщает AppleInsider .

На Geekbench появились результаты тестирования устройства под названием MacBookAir10,1, оборудованного 8-ядерным чипом M1 Apple Silicon на базовой частоте 3,2 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. В одноядерном режиме он набрал 1687 баллов, в многоядерном — 7433.





Тогда как по данным Geekbench, 16-дюймовый MacBook Pro на топовом процессере Intel Core i9 набирает в среднем около 1100 баллов в одноядерном и около 6200 в многоядерном режимах.

Стоит отметить, что M1 потребляет 10 Вт, а топовый Intel — 45 Вт.