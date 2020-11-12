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MacBook Air с чипом Apple превзошел MacBook Pro на Intel Core i9 в бенчмарке
Источник материала: Onliner
Первые ноутбуки Apple с чипом собственной разработки M1 должны появиться на рынке в ближайшие дни. Но ранние тесты в бенчмарках уже показывают их превосходство в производительности по сравнению с топовыми MacBook на процессорах Intel. Об этом сообщает
На Geekbench
Тогда как по данным Geekbench, 16-дюймовый MacBook Pro на топовом процессере Intel Core i9 набирает в среднем около 1100 баллов в одноядерном и около 6200 в многоядерном режимах.
Стоит отметить, что M1 потребляет 10 Вт, а топовый Intel — 45 Вт.
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i9 9880H 2300 МГц, 32 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
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Первые ноутбуки Apple с чипом собственной разработки M1 должны появиться на рынке в ближайшие дни. Но ранние тесты в бенчмарках уже показывают их превосходство в...
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