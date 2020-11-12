ГПК: в б/у машинах, пригнанных на автовозах, стали чаще находить наркотики. Похоже, их забыли владельцы

Источник материала: Onliner

Гродненская пограничная группа заявляет, что за последнее время пресекла уже несколько попыток перемещения через границу наркотических средств. «Во всех случаях наркотики были обнаружены в ТС, перемещаемых через границу на автовозах, — уточнили пограничники. — Эти автомобили, как правило, были приобретены в США, Канаде либо странах Западной Европы и перевозились транзитом через Беларусь в Украину».

«Водители автовозов не являются гражданами Беларуси, а фирмы, осуществляющие такой вид деятельности, имеют иностранную регистрацию», — дополнили в ГПК.

















Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 328-1 УК РБ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или госграницу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом либо без него. По остальным фактам проводятся проверки.









В ГПК обратили внимание представителей бизнеса по пригону на необходимость тщательного осмотра и досмотра перевозимых автомобилей, так как такие автомобили, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а салон не убирается от мусора и посторонних вещей.

Судя по последней фразе и фотографиям, распространенным пограничниками, речь идет о веществах, которые каким-то образом оставили в салонах предыдущие владельцы машин.







