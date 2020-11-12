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ГПК: в б/у машинах, пригнанных на автовозах, стали чаще находить наркотики. Похоже, их забыли владельцы
Источник материала: Onliner
Гродненская пограничная группа заявляет, что за последнее время пресекла уже несколько попыток перемещения через границу наркотических средств. «Во всех случаях наркотики были обнаружены в ТС, перемещаемых через границу на автовозах, — уточнили пограничники. — Эти автомобили, как правило, были приобретены в США, Канаде либо странах Западной Европы и перевозились транзитом через Беларусь в Украину».
«Водители автовозов не являются гражданами Беларуси, а фирмы, осуществляющие такой вид деятельности, имеют иностранную регистрацию», — дополнили в ГПК.
Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 328-1 УК РБ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или госграницу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом либо без него. По остальным фактам проводятся проверки.
В ГПК обратили внимание представителей бизнеса по пригону на необходимость тщательного осмотра и досмотра перевозимых автомобилей, так как такие автомобили, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а салон не убирается от мусора и посторонних вещей.
Судя по последней фразе и фотографиям, распространенным пограничниками, речь идет о веществах, которые каким-то образом оставили в салонах предыдущие владельцы машин.
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ГПК: в б/у машинах, пригнанных на автовозах, стали чаще находить наркотики. Похоже, их забыли владельцы
Гродненская пограничная группа заявляет, что за последнее время пресекла уже несколько попыток перемещения через границу наркотических средств. «Во всех случаях...
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