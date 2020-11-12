Лукашенко пригрозил ликвидацией частным фирмам без профсоюзов. Есть ли они в ИТ-компаниях?

Источник материала: Tut.by

Не так давно Александр Лукашенко заявил, что в частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации. Спросили в ИТ-фирмах, есть ли у них уже профсоюзы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Напомним: 10 ноября Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой пригрозил ликвидацией тем частным компаниям, в которых до конца года не появятся профсоюзы. «Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране», — заявил Александр Лукашенко.

Тогда юрист пояснил TUT.BY, что с точки зрения закона сейчас у организаций и предприятий нет обязанности создавать профсоюзы, а у работников в них вступать. Это — право.

Конечно, есть шанс, что это пропишут и закрепят в законе. Но не факт, что власти успеют до конца года, так как внесение изменений в законодательство — «не дело двух месяцев». Хотя, добавляет юрист, возможно, это все же удастся сделать быстрее через указ президента и сокращенные процедуры.

Также юрист говорит, что в соответствующих документах отсутствие профсоюза не прописано в основаниях для ликвидации предприятия.

— Но там есть такое основание для ликвидации как «осуществление деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов». Следовательно, нужно смотреть, как будут сформулированы слова Александра Лукашенко в новом законодательном акте, — поясняет юрист. — Будет ли там указано, что это запрещенная деятельность — без профсоюза. Или это подведут под грубое нарушение законодательных актов.

Есть ли профсоюзы в ИТ-компаниях?

Мы задали вопрос нескольким крупным ИТ-компаниям — намерены ли они создавать профсоюз либо он уже у них есть?

В большинстве случаев нам отвечали, что обсуждать, по сути, нечего — либо профсоюза нет вовсе, либо же в нем состоят лишь бухгалтеры и специалисты кадровой службы. Также часть организаций отказалась комментировать данный вопрос. Но некоторые все же дали четкий ответ.

К примеру, в Synesys пояснили, что у них пока нет профсоюза. В ближайшее время создавать его компания не планирует, так как пока не видит смысла для бизнеса, но изменит свою точку зрения, если эту норму внесут в закон.

— Профсоюза нет, идею его создания обсуждали полгода назад. Не нашла отклик в коллективе, — ответили в Belhard. — Если и платить взносы, то нужно четко понимать за что. В ИТ люди — это главный ресурс предприятия, за который постоянно ведется конкурентная борьба. Это обязывает фирмы формировать привлекательные для людей социальные пакеты. Как правило, с этой функцией успешно справляются отделы HR. Роль профсоюзов в обществе конечно важна, но здесь лучше действовать методом убеждения.

Иная ситуация в ISsoft.

— У нас в компании ячейка профсоюза существует давно и не стала массовой, — ответили нам. — Причина ее создания — пожелания сотрудников, которые хотели оставаться членами профсоюза при переходе на работу в нашу компанию. Конечно же, мы предоставили такую возможность. ISsoft старается заботиться о комфорте и обеспечивает права своих сотрудников. Поэтому если для кого-то из них важно наличие профсоюза, то руководство компании поддерживает такие инициативы. В то же время позиция компании однозначна: участие в профсоюзах или иных общественных организациях — безусловно добровольное дело сотрудников компании.

Напомним, что в 2018 году белорусский программист из минского хакерспейса, который представляется как Флоп Бутылкин, и экономист Ольга Лавская решили создать Профсоюз работников области информационных технологий (ПРОИТ). Главные цели — социальная поддержка айтишников и их семей, решение конфликтов и споров между работником и работодателем. Однако пока профсоюз не заработал.

Флоп Бутылкин пояснил dev.by , что чтобы создать профсоюз и юридически его оформить, следует решить много вопросов с существующими профсоюзными структурами. Кроме того, нужна критическая масса активных людей. В итоге в 2019 году они некоторое время думали над тем, чтобы присоединиться к Белорусскому профсоюзу работников связи, однако в конечном итоге от этой идеи было решено отказаться. Но работа по созданию «профсоюза айтишников» по-прежнему ведется.