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Лукашенко пригрозил ликвидацией частным фирмам без профсоюзов. Есть ли они в ИТ-компаниях?
Источник материала: Tut.by
Не так давно Александр Лукашенко заявил, что в частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации. Спросили в ИТ-фирмах, есть ли у них уже профсоюзы.
Напомним: 10 ноября Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой
Тогда юрист
Конечно, есть шанс, что это пропишут и закрепят в законе. Но не факт, что власти успеют до конца года, так как внесение изменений в законодательство — «не дело двух месяцев». Хотя, добавляет юрист, возможно, это все же удастся сделать быстрее через указ президента и сокращенные процедуры.
Также юрист говорит, что в соответствующих документах отсутствие профсоюза не прописано в основаниях для ликвидации предприятия.
— Но там есть такое основание для ликвидации как «осуществление деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов». Следовательно, нужно смотреть, как будут сформулированы слова Александра Лукашенко в новом законодательном акте, — поясняет юрист. — Будет ли там указано, что это запрещенная деятельность — без профсоюза. Или это подведут под грубое нарушение законодательных актов.
Есть ли профсоюзы в ИТ-компаниях?
Мы задали вопрос нескольким крупным ИТ-компаниям — намерены ли они создавать профсоюз либо он уже у них есть?
В большинстве случаев нам отвечали, что обсуждать, по сути, нечего — либо профсоюза нет вовсе, либо же в нем состоят лишь бухгалтеры и специалисты кадровой службы. Также часть организаций отказалась комментировать данный вопрос. Но некоторые все же дали четкий ответ.
К примеру, в Synesys пояснили, что у них пока нет профсоюза. В ближайшее время создавать его компания не планирует, так как пока не видит смысла для бизнеса, но изменит свою точку зрения, если эту норму внесут в закон.
— Профсоюза нет, идею его создания обсуждали полгода назад. Не нашла отклик в коллективе, — ответили в Belhard. — Если и платить взносы, то нужно четко понимать за что. В ИТ люди — это главный ресурс предприятия, за который постоянно ведется конкурентная борьба. Это обязывает фирмы формировать привлекательные для людей социальные пакеты. Как правило, с этой функцией успешно справляются отделы HR. Роль профсоюзов в обществе конечно важна, но здесь лучше действовать методом убеждения.
Иная ситуация в ISsoft.
— У нас в компании ячейка профсоюза существует давно и не стала массовой, — ответили нам. — Причина ее создания — пожелания сотрудников, которые хотели оставаться членами профсоюза при переходе на работу в нашу компанию. Конечно же, мы предоставили такую возможность. ISsoft старается заботиться о комфорте и обеспечивает права своих сотрудников. Поэтому если для кого-то из них важно наличие профсоюза, то руководство компании поддерживает такие инициативы. В то же время позиция компании однозначна: участие в профсоюзах или иных общественных организациях — безусловно добровольное дело сотрудников компании.
Напомним, что в 2018 году белорусский программист из минского хакерспейса, который представляется как Флоп Бутылкин, и экономист Ольга Лавская
Флоп Бутылкин пояснил
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Напомним: 10 ноября Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой пригрозил ликвидацией тем частным компаниям, в которых до конца...
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