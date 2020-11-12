В эфире ОНТ заявили, что мэр Вильнюса подарил Тихановской дом. А что говорят власти Литвы?

Источник материала: Tut.by

Власти столицы Литвы опровергли прозвучавшую в воскресенье в эфире канала ОНТ информацию о том, что якобы мэр Вильнюса подарил Светлане Тихановской дом в центре города. Об этом сообщает Delfi.lt .





В воскресенье в программе «Контуры» ведущий Юрий Гроеров озвучил следующее:

— А чем мы хуже?! Вот только так можно объяснить логику литовского мэра, который, посмотрев на польского премьер-министра, решил помериться щедростью. И подарить уже примелькавшейся в Литве Тихановской дом! Чем вызвал новую волну недовольства литовских налогоплательщиков, которые уже давно задаются вопросом, за чей счет гражданка соседней страны живет и ходит по дорогим ресторанам в Литве.

Кстати, вот он, если верить литовским СМИ. Вполне себе приличный — на одной из самых оживленных улиц в центре Вильнюса. Для одной особы слишком просторный, но не исключено, что там найдут пристанище и другие ее соратники. Не факт, правда, что уживутся. Ведь последнее время что-то неладное творится у них там.

Чтобы проверить это сообщение, Delfi.lt связался с самоуправлением Вильнюса и со штабом Светланы Тихановской.

— Во-первых, дом городские власти никому не дарили, тем более лично Светлане Тихановской, — предложили арендовать. Во-вторых, изначально штаб Светланы Тихановской к дому не имел никакого отношения. В-третьих, штаб в доме, о котором идет речь, размещаться не будет, там, наверное, разместятся организации белорусской диаспоры в Литве, — говорит Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской.

А глава отдела недвижимого имущества самоуправления Вильнюса Вилма Лаяускайте рассказала Delfi.lt следующее:

— Администрация Вильнюсского городского самоуправления для средоточия белорусского сообщества предоставила в аренду помещения на одной из самых оживленных улиц столицы, на улице Вильняус (Вильняус, 20). С публичным учреждением «Дапамога» для начала подписан договор краткосрочной аренды на месяц, а на другом заседании Совета будет принято решение без проведения конкурса предоставить эти помещения в аренду сроком на 5 лет. Публичное учреждение «Дапамога» здесь станет местом средоточия всех, кто нуждается в помощи и информации, спасаясь от репрессий в своей стране.



В эфире ОНТ показано это здание. Ранее это был дом № 20 на улице Вильняус. Но сейчас это дом № 22

Согласно информации, предоставленной городским самоуправлением, в помещениях площадью 242,59 кв. м публичное учреждение «Дапамога» планирует оказывать помощь и предоставлять информацию по вопросам защиты гражданских прав, интеграции, психологическую помощь, помощь и информацию, касающиеся досуга, учебы, конференций, социальной защиты, предупреждения преступности, интеграции уязвимых социальных групп и др.

По словам городской администрации, публичное учреждение также сотрудничает с благотворительным фондом «Страна для жизни» и информационно-политической платформой «Зубр». Помещения можно использовать для проведения занятий по литовскому языку, предоставления полезной информации беженцам, работы службы, занимающейся обработкой данных о преступлениях режима, а также для размещения экспозиции коллекции Музея белорусской культуры, действовавшего в Вильнюсе с 1921 года и носившего имя Ивана Луцкевича. Ценная коллекция экспонатов до сих пор накапливалась и хранилась общественными деятелями в частном порядке, в частных коллекциях.