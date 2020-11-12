США продают в ОАЭ вооружений на 23 миллиарда долларов. Среди прочего - самолеты пятого поколения

Источник материала: Tut.by

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приобретут в США вооружения на 23 миллиарда долларов — включая 50 истребителей пятого поколения. Это одна из крупнейших сделок на поставку оружия Соединенными Штатами, пишет Military Watch.



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Власти ОАЭ долгое время пытались обзавестись разрешением на поставку одномоторных самолетов пятого поколения F-35. Наконец в ноябре 2020 года появилась подробная информация о крупной оружейной сделке, одобренной Госдепом — в ОАЭ отправятся американские вооружения на сумму в 23,4 миллиарда долларов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил по поводу этого контракта (уступающего по стоимости лишь поставкам тяжелых истребителей F-15 в Саудовскую Аравию): «Это признание наших укрепляющихся связей с ОАЭ и потребности этой страны в передовых вооружениях для сдерживания растущей угрозы со стороны Ирана. Историческое соглашение ОАЭ о нормализации отношений с Израилем дает уникальный шанс изменить в лучшую сторону стратегический баланс в регионе».

Абу-Даби был на протяжении десятилетий верным партнером Вашингтона в области обороны, так что ожидается, что усиление ВВС Эмиратов новыми истребителями улучшит положение США и их союзников на Ближнем Востоке и окажет дополнительное давление на потенциальных противников, в первую очередь Иран.

Помимо полусотни истребителей F-35A, ОАЭ получат в рамках контракта 18 ударных беспилотников MQ-9B Reaper, 802 ракеты «воздух-воздух» большой дальности AIM-120C8, 150 противорадарных управляемых ракет AGM-88E, 1002 бомбы MK-83, 515 ракет AGM-114R Hellfire, 650 управляемых бомб AGM-154 Joint Standoff Weapon и 50 таких же боеприпасов, но другой версии AGM-154E.

Получив все это, авиация ОАЭ сможет обеспечивать уверенное поражение целей на большей части Ближнего Востока.

Сегодня американский экспорт оружия в страны Персидского залива сравним по объемам только с поставками вооружений в Японию — это приносит Штатам десятки миллиардов долларов. Однако долгое время Вашингтон не решался продавать F-35 в Абу-Даби — только признание Эмиратами Израиля и возможность для американцев осуществлять контроль в отношении использования самолетов побудили Штаты все же продать свой самый современный самолет в ОАЭ.