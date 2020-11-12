Тихановская призвала беларусов перейти на наличные деньги

Источник материала: АФН

Белорусская оппозиция в иммиграции ведет работу над тем, чтобы отрезать белорусскую банковскую систему от кредитов иностранных банков.

Об этом сегодня заявила Светлана Тихановская. Она также призвала белорусов вывести свои депозиты из банков и перейти на наличные расчеты. Поводом для подобных заявлений стало требование Следственного комитета арестовать на счетах граждан средства помощи, полученные в рамках кампании BY_help.

«[Режим] начал открыто отбирать у беларусов их деньги. Он украл 1 400 000 рублей с карт тех, кто прошел через насилие и пытки по его же приказу, и полностью заморозил счета этих людей. Это значит, что ни один счет ни одного беларуса не находится в безопасности. Моя команда работает над тем, чтобы иностранные банки не кредитовали беларусские банки, участвовавшие в кражах у народа. Но раз режим пошел на воровство, каждому нужно защитить свои сбережения», - заявила Тихановская.

Она призвала граждан закрыть счета в Беларусбанке и Белагропромбанке, поскольку «они напрямую обеспечивают режим».

«Снимите со счетов остальных банков наличные и расплачивайтесь ими – так вы вернете контроль над деньгами и снизите процент налогов, которые от каждой операции по карте уходят режиму. Создайте подушку безопасности в валюте – так вы обезопасите свои сбережения», - призвала Тихановская.