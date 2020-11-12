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Турция объявила о намерении построить железную дорогу в Азербайджан

12.11.2020 14:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Турции намерены построить железную дорогу, которая свяжет территорию страны с Азербайджаном.

«Мы планируем проложить железную дорогу в сторону Нахичевани», — заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

По словам Караисмаилоглу, после начала пандемии Турция вложила в развитие своей транспортной инфраструктуры, в том числе в модернизацию и строительство железных дорог, $5,7 млрд и намерена стать «логистической супердержавой», подключив к железнодорожным магистралям ряд портов и увеличив пропускную способность объединяющего железные дороги Турции, Грузии и Азербайджана коридора Баку — Тбилиси — Карс (БТК).

Железную дорогу в Нахичеванскую автономную республику, являющуюся эксклавом Азербайджана и отрезанную от него территорией Армении, по словам Караисмаилоглу, решено строить после последних событий в регионе. Строительство начнется после завершения предварительных исследований, передает РБК.

Нахичевань — единственный регион Азербайджана, имеющий границу с территорией Турции. При этом протяженность границы двух стран составляет всего около 10 км и проходит по реке Аракс. В 1992 году через Аракс был построен мост, по которому проходит автомобильная дорога. В 2012 году на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции занимавший тогда пост премьер-министра Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах строительства железной дороги между Нахичеванью и турецким городом Ыгдыр (отошел к Турции в 1920 году после турецко-армянской войны).

«Проложив железную дорогу Нахичевань — Ыгдыр, мы, Иншалла, ускорим работу, позволяющую напрямую связать Турцию и Азербайджан железной дорогой», — заявил тогда Эрдоган.

В 2020 году был подписан межправительственный азербайджано-турецкий меморандум о взаимопонимании по проекту железнодорожной линии Карс — Ыгдыр — Нахичевань.

 
 
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Власти Турции намерены построить железную дорогу, которая свяжет территорию страны с Азербайджаном.
 
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