ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксклюзив: Aly&Fila рассказали о концертах в Египте и Китае

12.11.2020 14:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage завершился 6 ноября выступлением Aly&Fila. Проект из Египта впервые был представлен в нашей стране, так что теперь и белорусская публика слышала треки, которые звучали возле знаменитых пирамид.

Проект известен не только своим творчеством: ему принадлежит собственный лейбл Future Sound Of Egypt, а в эфире одной из египетских интернет-радиостанций выходит популярное одноименное шоу с участием Aly&Fila.

Участники Aly&Fila рассказали, почему все концерты разные, но цель у них общая.

– Как вам идея онлайн-вечеринок? Насколько они могут заменить привычные живые выступления?

– Весь мир сейчас переживает очень странный момент, и мы все скучаем по живому общению и вечеринкам, но очень здорово, что даже при таких обстоятельствах у нас есть возможность общаться с аудиторией хотя бы в прямом эфире. Не думаю, что шоу живьем когда-нибудь полностью прекратятся, а в некоторых частях света они уже проводятся снова.

– Есть ли для вас разница в том, выступать перед зрителями офлайн или онлайн?

– Да, это совершенно разные вещи, но у них общая и важная цель – развлечь зрителя и дать ему новые эмоции.

– Расскажите о вашем самом необычном концерте или опыте выступлений.

– Лет семь назад мы впервые выступали в Китае, весь танцпол был заставлен столами. Больше нигде и никогда с нами такого не было. Вообще Китай замечательная страна для того, чтобы там диджеить. Ну и сюрреалистичным опытом можно назвать выступление в нашей родной стране перед пирамидами в Гизе.

– На чьtм онлайн-концерте вы сами побывали бы с удовольствием?

– Думаю, попасть на концерт «Битлз» было бы удивительно. Еще, может быть, U2. Вообще список бесконечный.

– Как думаете, вам удалось удивить белорусских зрителей?

– Надеюсь, мы все вместе смогли побывать в отличном путешествии, в которое нас отправила музыка.

Онлайн-фестиваль электронной музыки с участием всемирно известных диджеев и евродэнс-групп VOKA virtual stage начался 16 октября. За это время британский диджей и продюсер Гарет Эмери сыграл сет для белорусов прямо из собственного сада в Лос-Анджелесе, один из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандер Кляйненберг представил шоу из своей студии в Амстердаме, а украинский диджей и саунд-продюсер Omnia – из Киева. На протяжении еще трех месяцев все концерты будут доступны к просмотру эксклюзивно для зрителей VOKA – по подпискам «ТВ Расширенный», «Фильмы и сериалы» и «Все включено».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual sta
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко пригрозил ликвидацией частным фирмам без профсоюзов. Есть ли они в ИТ-компаниях?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика