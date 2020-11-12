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Эксклюзив: Aly&Fila рассказали о концертах в Египте и Китае
Источник материала: БДГ
Онлайн-фестиваль электронной музыки
Проект известен не только своим творчеством: ему принадлежит собственный лейбл Future Sound Of Egypt, а в эфире одной из египетских интернет-радиостанций выходит популярное одноименное шоу с участием Aly&Fila.
Участники Aly&Fila рассказали, почему все концерты разные, но цель у них общая.
– Как вам идея онлайн-вечеринок? Насколько они могут заменить привычные живые выступления?
– Весь мир сейчас переживает очень странный момент, и мы все скучаем по живому общению и вечеринкам, но очень здорово, что даже при таких обстоятельствах у нас есть возможность общаться с аудиторией хотя бы в прямом эфире. Не думаю, что шоу живьем когда-нибудь полностью прекратятся, а в некоторых частях света они уже проводятся снова.
– Есть ли для вас разница в том, выступать перед зрителями офлайн или онлайн?
– Да, это совершенно разные вещи, но у них общая и важная цель – развлечь зрителя и дать ему новые эмоции.
– Расскажите о вашем самом необычном концерте или опыте выступлений.
– Лет семь назад мы впервые выступали в Китае, весь танцпол был заставлен столами. Больше нигде и никогда с нами такого не было. Вообще Китай замечательная страна для того, чтобы там диджеить. Ну и сюрреалистичным опытом можно назвать выступление в нашей родной стране перед пирамидами в Гизе.
– На чьtм онлайн-концерте вы сами побывали бы с удовольствием?
– Думаю, попасть на концерт «Битлз» было бы удивительно. Еще, может быть, U2. Вообще список бесконечный.
– Как думаете, вам удалось удивить белорусских зрителей?
– Надеюсь, мы все вместе смогли побывать в отличном путешествии, в которое нас отправила музыка.
Онлайн-фестиваль электронной музыки с участием всемирно известных диджеев и евродэнс-групп VOKA virtual stage начался 16 октября. За это время британский диджей и продюсер Гарет Эмери сыграл сет для белорусов прямо из собственного сада в Лос-Анджелесе, один из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандер Кляйненберг представил шоу из своей студии в Амстердаме, а украинский диджей и саунд-продюсер Omnia – из Киева. На протяжении еще трех месяцев все концерты
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Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual sta
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