Эксклюзив: Aly&Fila рассказали о концертах в Египте и Китае

Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage завершился 6 ноября выступлением Aly&Fila. Проект из Египта впервые был представлен в нашей стране, так что теперь и белорусская публика слышала треки, которые звучали возле знаменитых пирамид.

Проект известен не только своим творчеством: ему принадлежит собственный лейбл Future Sound Of Egypt, а в эфире одной из египетских интернет-радиостанций выходит популярное одноименное шоу с участием Aly&Fila.

Участники Aly&Fila рассказали, почему все концерты разные, но цель у них общая.

– Как вам идея онлайн-вечеринок? Насколько они могут заменить привычные живые выступления?

– Весь мир сейчас переживает очень странный момент, и мы все скучаем по живому общению и вечеринкам, но очень здорово, что даже при таких обстоятельствах у нас есть возможность общаться с аудиторией хотя бы в прямом эфире. Не думаю, что шоу живьем когда-нибудь полностью прекратятся, а в некоторых частях света они уже проводятся снова.

– Есть ли для вас разница в том, выступать перед зрителями офлайн или онлайн?

– Да, это совершенно разные вещи, но у них общая и важная цель – развлечь зрителя и дать ему новые эмоции.

– Расскажите о вашем самом необычном концерте или опыте выступлений.

– Лет семь назад мы впервые выступали в Китае, весь танцпол был заставлен столами. Больше нигде и никогда с нами такого не было. Вообще Китай замечательная страна для того, чтобы там диджеить. Ну и сюрреалистичным опытом можно назвать выступление в нашей родной стране перед пирамидами в Гизе.

– На чьtм онлайн-концерте вы сами побывали бы с удовольствием?

– Думаю, попасть на концерт «Битлз» было бы удивительно. Еще, может быть, U2. Вообще список бесконечный.

– Как думаете, вам удалось удивить белорусских зрителей?

– Надеюсь, мы все вместе смогли побывать в отличном путешествии, в которое нас отправила музыка.