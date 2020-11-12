ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»

Милиция проводит проверку по факту «дворового конфликта», в результате которого был тяжело травмирован минчанин Роман Бондаренко.





Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 11 ноября около 22:30 в милицию «поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные».

«При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе. По данному факту в настоящее время проводится проверка», — сообщает сайт ГУВД.

Конфликт произошел на символической «Площади Перемен» — во дворе жилого дома, расположенного по улице Червякова, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен».

По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные люди и стали срезать бело-красно-белые ленты, которыми украшен двор. Местные жители пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Роман Бондаренко был задержан и доставлен в УВД Центрального района.

«Я видел всё из окна, от момента начала конфликта, до момента, когда его засунули в бус. Всё заняло около 3-5 минут. В бус его засунули в сознании, на площадке его не избивали», — сообщил очевидец конфликта.

По его словам, примерно через пятнадцать минут во двор приехал наряд милиции. «Сотрудник милиции не дошел до детской площадки (где случился конфликт Бондаренко с неизвестными в штатском. — ред), к нему подошел человек в маске, что-то сказал, и милиция уехала. По-факту, милиции не было во время всего происходящего», — утверждает очевидец.

Сегодня телеграм-канал motolkohelp опубликовал фотографию выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следует, что Бондаренко находится в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что он был доставлен в больницу из РУВД на улице Орловской, 58.

Позднее врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он в коме.

Произошедшее прокомментировала Светлана Тихановская. «Вчера на площади перемен был избит Роман Бондаренко. Сейчас он находится в БСМП в очень тяжелом состоянии. У него сложнейшие травмы головы и отек мозга. После всего, что с ним сделали, Роман может умереть. Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что эта кровь — на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней белорусов», — написала экс-кандидат в президенты в своем телеграм-канале.