ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»

12.11.2020 14:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Милиция проводит проверку по факту «дворового конфликта», в результате которого был тяжело травмирован минчанин Роман Бондаренко.

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 11 ноября около 22:30 в милицию «поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные».

«При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе. По данному факту в настоящее время проводится проверка», — сообщает сайт ГУВД.

Конфликт произошел на символической «Площади Перемен» — во дворе жилого дома, расположенного по улице Червякова, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен».

По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные люди и стали срезать бело-красно-белые ленты, которыми украшен двор. Местные жители пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Роман Бондаренко был задержан и доставлен в УВД Центрального района.

 

«Я видел всё из окна, от момента начала конфликта, до момента, когда его засунули в бус. Всё заняло около 3-5 минут. В бус его засунули в сознании, на площадке его не избивали»,сообщил очевидец конфликта.

По его словам, примерно через пятнадцать минут во двор приехал наряд милиции. «Сотрудник милиции не дошел до детской площадки (где случился конфликт Бондаренко с неизвестными в штатском. — ред), к нему подошел человек в маске, что-то сказал, и милиция уехала. По-факту, милиции не было во время всего происходящего», — утверждает очевидец.

Сегодня телеграм-канал motolkohelp опубликовал фотографию выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следует, что Бондаренко находится в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что он был доставлен в больницу из РУВД на улице Орловской, 58.

Позднее врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он в коме.

Произошедшее прокомментировала Светлана Тихановская. «Вчера на площади перемен был избит Роман Бондаренко. Сейчас он находится в БСМП в очень тяжелом состоянии. У него сложнейшие травмы головы и отек мозга. После всего, что с ним сделали, Роман может умереть. Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что эта кровь — на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней белорусов», — написала экс-кандидат в президенты в своем телеграм-канале.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУВД утверждает, что скорую пострадавшему вызвали сотрудники милиции. Очевидцы говорят, что милиция приехала только через 15 минут после того, как Романа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская призвала беларусов перейти на наличные деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика