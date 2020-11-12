Дэвид Финчер подписал эксклюзивный контракт с Netflix на 4 года

Источник материала: Onliner

Режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» и др., подписал эксклюзивный четырехлетний контракт с онлайн-сервисом Netflix. Его следующий фильм «Манк» дебютирует в каталоге сервиса 4 декабря.

— Я буду доставлять им контент, что бы это ни значило, который привлечет зрителей через мою небольшую сферу влияния, — прокомментировал сделку режиссер.

У Финчера долгая история сотрудничества с Netflix. Он был исполнительным продюсером и режиссером двух первых эпизодов «Карточного домика» — первого крупного успеха Netflix в создании оригинального контента. Также он продюсировал «Охотников за разумом» и сериал «Любовь. Смерть. Роботы».

Ранее Netflix заключила контракты с шоураннерами «Игры престолов», которые займутся адаптацией трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел».