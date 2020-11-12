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Дэвид Финчер подписал эксклюзивный контракт с Netflix на 4 года
Источник материала: Onliner
Режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» и др., подписал эксклюзивный четырехлетний контракт с онлайн-сервисом Netflix. Его следующий фильм «Манк» дебютирует в каталоге сервиса 4 декабря.
— Я буду доставлять им контент, что бы это ни значило, который привлечет зрителей через мою небольшую сферу влияния, — прокомментировал сделку режиссер.
У Финчера долгая история сотрудничества с Netflix. Он был исполнительным продюсером и режиссером двух первых эпизодов «Карточного домика» — первого крупного успеха Netflix в создании оригинального контента. Также он продюсировал «Охотников за разумом» и сериал «Любовь. Смерть. Роботы».
Ранее Netflix заключила контракты с шоураннерами «Игры престолов», которые займутся адаптацией трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел».
для домашнего кинотеатра, DLP, UHD (3840x2160), яркость 3000 лм, контраст 2000000:1, расстояние 1.3-9.3 м, LAN
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Режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» и др., подписал эксклюзивный четырехлетний контракт с онлайн-сервисом Netflix. Его...
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