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Дэвид Финчер подписал эксклюзивный контракт с Netflix на 4 года

12.11.2020 14:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» и др., подписал эксклюзивный четырехлетний контракт с онлайн-сервисом Netflix. Его следующий фильм «Манк» дебютирует в каталоге сервиса 4 декабря.

— Я буду доставлять им контент, что бы это ни значило, который привлечет зрителей через мою небольшую сферу влияния, — прокомментировал сделку режиссер.

У Финчера долгая история сотрудничества с Netflix. Он был исполнительным продюсером и режиссером двух первых эпизодов «Карточного домика» — первого крупного успеха Netflix в создании оригинального контента. Также он продюсировал «Охотников за разумом» и сериал «Любовь. Смерть. Роботы».

Ранее Netflix заключила контракты с шоураннерами «Игры престолов», которые займутся адаптацией трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел».

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Режиссер Дэвид Финчер, известный по фильмам «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» и др., подписал эксклюзивный четырехлетний контракт с онлайн-сервисом Netflix. Его...
 
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