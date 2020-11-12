﻿ Президент ИИХФ высказался о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент ИИХФ высказался о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси

12.11.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель и представители Латвийской федерации хоккея провели видеоконференцию, чтобы обсудить статус организации чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, передает сайт ИИХФ.


Фото: hockey.by

«Сегодня у нас была очень позитивная встреча с представителями правительства Латвии и латвийским организатором турнира, где обсуждалось проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

В ходе беседы глава правительства Латвии неоднократно заверял Фазеля в своей поддержке Латвийской федерации хоккея в организации чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года только в Риге.

Президент ИИХФ подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное для того, чтобы чемпионаты мира прошли в двух странах — Латвии и Беларуси. Однако Кариньш отметил, что способность обеспечить безопасные условия для игроков, участников, СМИ, официальных лиц и болельщиков является приоритетом, с чем Фазель согласился.

«У нас пока нет необходимости принимать немедленные решения относительно турнира, и мы должны продолжать анализировать ситуацию в обеих странах по мере ее развития. Это требует времени, и на следующем этапе этого процесса мы представим анализ безопасности Совету ИИХФ и определим следующие шаги по обеспечению безопасного и надежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года», — сказал глава ИИХФ.

Перед заседанием Совета (который пройдет 16 ноября) Фазель также планирует встретиться с послом Беларуси в Швейцарии.

Отметим, что вчера премьер-министр Беларуси назвал призывы к бойкоту ЧМ-2021 «несостоятельными».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика