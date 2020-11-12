Президент ИИХФ высказался о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель и представители Латвийской федерации хоккея провели видеоконференцию, чтобы обсудить статус организации чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, передает сайт ИИХФ.



Фото: hockey.by

«Сегодня у нас была очень позитивная встреча с представителями правительства Латвии и латвийским организатором турнира, где обсуждалось проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

В ходе беседы глава правительства Латвии неоднократно заверял Фазеля в своей поддержке Латвийской федерации хоккея в организации чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года только в Риге.

Президент ИИХФ подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное для того, чтобы чемпионаты мира прошли в двух странах — Латвии и Беларуси. Однако Кариньш отметил, что способность обеспечить безопасные условия для игроков, участников, СМИ, официальных лиц и болельщиков является приоритетом, с чем Фазель согласился.

«У нас пока нет необходимости принимать немедленные решения относительно турнира, и мы должны продолжать анализировать ситуацию в обеих странах по мере ее развития. Это требует времени, и на следующем этапе этого процесса мы представим анализ безопасности Совету ИИХФ и определим следующие шаги по обеспечению безопасного и надежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года», — сказал глава ИИХФ.

Перед заседанием Совета (который пройдет 16 ноября) Фазель также планирует встретиться с послом Беларуси в Швейцарии.

Отметим, что вчера премьер-министр Беларуси назвал призывы к бойкоту ЧМ-2021 «несостоятельными».