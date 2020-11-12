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Президент ИИХФ высказался о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель и представители Латвийской федерации хоккея провели видеоконференцию, чтобы обсудить статус организации чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске,
«Сегодня у нас была очень позитивная встреча с представителями правительства Латвии и латвийским организатором турнира, где обсуждалось проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.
В ходе беседы глава правительства Латвии неоднократно заверял Фазеля в своей поддержке Латвийской федерации хоккея в организации чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года только в Риге.
Президент ИИХФ подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное для того, чтобы чемпионаты мира прошли в двух странах — Латвии и Беларуси. Однако Кариньш отметил, что способность обеспечить безопасные условия для игроков, участников, СМИ, официальных лиц и болельщиков является приоритетом, с чем Фазель согласился.
«У нас пока нет необходимости принимать немедленные решения относительно турнира, и мы должны продолжать анализировать ситуацию в обеих странах по мере ее развития. Это требует времени, и на следующем этапе этого процесса мы представим анализ безопасности Совету ИИХФ и определим следующие шаги по обеспечению безопасного и надежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года», — сказал глава ИИХФ.
Перед заседанием Совета (который пройдет 16 ноября) Фазель также планирует встретиться с послом Беларуси в Швейцарии.
Отметим, что вчера премьер-министр Беларуси
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Он провел переговоры с премьер-министром Латвии.
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