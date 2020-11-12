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В Астрахани пропал дальнобойщик из Беларуси

12.11.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Астрахани проводится проверка по факту безвестного исчезновения дальнобойщика из Беларуси. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по области.


По предварительным данным следствия, Андреюк Владимир Владимирович (12.03.1985 года рождения) прибыл в город 19 сентября на большегрузном автомобиле. Через два дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вышел из кабины фуры, припаркованной на территории грузовой автостоянки в Трусовском районе областного центра, и отправился в неизвестном направлении. О месте нахождения мужчины до сих пор ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы прямые светлые короткостриженые, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой.

В день исчезновения он был одет в олимпийку серого цвета с темными полосками на рукавах, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

 
 
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21 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из кабины фуры, припаркованной на территории автостоянки в Трусовском районе областного...
 
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