Жванецкий владел недвижимостью на несколько миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

У покойного российского сатирика Михаила Жванецкого была недвижимость на сумму более 6 млн долларов. Речь идет о резиденции в Подмосковье и квартире в центре Москвы. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.





Как пишет издание, Жванецкому принадлежит загородный дом в подмосковном поселке Грибово (Минское шоссе). Здание в 540 квадратных метров спрятано среди сосен, которые растут на участке площадью три гектара. Резиденцию оценивают не меньше чем в 150 миллионов российских рублей (примерно 2 млн долларов).

Также у сатирика еще с конца 1990-х есть дом неподалеку от Троицка. Цена объекта с участком в 10 соток — 30 миллионов рублей (0,4 млн долларов).

В 2006 году Жванецкий купил шестикомнатную квартиру в 252 «квадрата» в элитном ЖК «Дом писателей» в Старопименовском переулке в Москве. Метр площади стоит здесь примерно один миллион рублей. Жилье сатирика, как утверждает Super.ru, находится на девятом этаже, откуда открывается вид на столицу. Недвижимость оценили в сумму около 300 миллионов рублей (3,9 млн долларов).

Жванецкий умер 6 ноября на 87-м году жизни.