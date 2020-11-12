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Лавров назвал опыт протестов в Беларуси печальным

12.11.2020 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: fishki.net

По его мнению, даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил о заинтересованности Запада в сохранении напряженности в Беларуси. "Хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить в Белоруссии власть, не попытка вбить клин между Беларусью и Российской Федерацией, но все эти такие благие заклинания не подтверждаются практическими действиями. Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать именно такую бескомпромиссную линию", - цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, есть и многое другое "из того, что делается извне для поддержания конфронтационной атмосферы". По словам главы МИД, что из-за рубежа идут не просто потоки денег для финансирования протестов в Беларуси. Из Варшавы и Вильнюса «соцсети в ручном режиме идут не только деньги, но и распространяются инструкции, мы их видели", утверждает Лавров. Он уточнил, что речь идет об инструкциях по изготовлении зажигательных смесей  и взрывчатки.

"Наша позиция очень простая. Необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования", - подчеркнул Лавров.

При этом Москва полагает, что протесты в Беларуси "сходят на нет". По его мнению, подобная ситуация может говорить о том, что люди видят необходимость в сложившихся условиях переходить к конструктивному диалогу с властями страны.

 
 
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По его мнению, даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут.
 
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