«С подачи Лукашенко»: власти ужаснулись числу подписавшихся за Бабарико силовиков и начали зачистку в СК

Источник материала: KYKY

Андрей Остапович, бывший старший следователь СК Беларуси, вынужднный буквально бежать из страны , в интервью «Свободе» заявил о чистках в Следственном комитете. По его словам, КГБ и центральный аппарат МВД проводят в различных силовых структурах проверки, чтобы выяснить, подписывались ли их работники за Виктора Бабарико во время избирательной кампании.

«Бывший уже глава МВД [Юрий Караев] сказал в узком кругу, что сначала мы разберемся с людьми на улице, а потом проведем чистки у себя, — объясняет Остапович. — Сейчас силовики оцифровывают списки подписей за Бабарико по всей республике, чтобы выявлять сотрудников, которые подписывались не за тех кандидатов, как считает наше правительство.

Смотрят имена, паспорта сотрудников, кто отдал голос за Бабарико. Если человек занимает высокую должность, то они уже понимают, что он придерживается не той политики, которая нужна властям. И таких людей удаляют. Именно так очень сильно почистили Академию МВД. По такому образцу сейчас начинают чистить управление Следственного комитета по Минску».

Андрей Остапович добавляет, что большие изменения могут ожидать Следственный комитет, сотрудники которого провели проверку по фактам насилия над мирными демонстрантами.

«В Следственном комитете не было возможности возбуждать дела против силовиков за насилие. Но они собрали в рамках материалов нормальную информацию, провели целый ряд необходимых действий. В принципе, по каждому обращению была проведена такая работа, которая и должна была проводиться всегда в рамках закона. Начали подходить сроки. Когда наверху обо всем узнали, то начались серьезные вопросы: вы что там делаете, на чьей вы стороне».

В это же время, уточняет Остапович, КГБ стал проверять, кто подписывался за альтернативных кандидатов: «Они ужаснулись от процентного соотношения, поняв, что это самая оппозиционная силовая структура. И поэтому начались разговоры, что это самая мягкая структура, самая плохая. Из-за этих чисток будут увольняться следователи, лучшие кадры разгонят. Уже сейчас туда начали набирать со средним образованием, чего никогда раньше не было.

Насколько я знаю, в ближайшее время пострадает и сам глава Следственного комитета. Его, скорее всего, заменят. Это делают спецслужбы с подачи Лукашенко. На данный момент он доверяет спецслужбам больше, чем тем, кто его охраняет».