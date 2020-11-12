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Принц Уильям решил сесть на диету после изоляции с Кейт Миддлтон
12.11.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям уверился, что долгое пребывание на карантине с женой Кейт Миддлтон плохо сказалось на его фигуре: несмотря на отсутствие внешних изменений, герцог решил сесть на диету.
© REUTERS / POOL New
Недавно герцог провел онлайн-встречу с британскими военными в честь Макового дня. Во время доверительной беседы с товарищами, он заявил, что хочет вернуться к изнуряющим тренировкам, да и забыть дорогу на кухню ему тоже бы не мешало.
Кажется, что принц Уильям всерьез вознамерился сесть на диету и заняться своей физической формой: месяцы, проведенные вместе с женой сказались на его фигуре.
Тренер военных Дэймон Белл вспомнил, как в 2008 году герцог участвовал в военной операции в Карибском бассейне, на что Уильям поспешил поделиться своими воспоминаниями.
"Физподготовка тогда была просто отменная. И знаешь, после самоизоляции мне точно понадобятся твои навыки фитнес-тренера, чтобы вернуть былую форму и избавиться от излишек", - весело высказался герцог.
А вот до этого принц обеспокоился за "талию нации" и рассказал о тайном хобби на карантине - выпечке шоколадных пирогов и других сладостей.
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