Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Романчук объяснил, почему не согласен с Каллауром в прогнозе роста экономики

Также по прогнозам регулятора, по итогам текущего года прирост потребительских цен в стране не превысит 6%, а к концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню в 5%.

Павел Каллаур сделал "очень политически корректное заявление, которое никак не анализирует положение реальных финансов, банков, экономики и того состояния, в котором мы оказались", заявил на радио Sputnik экономист Ярослав Романчук. По его мнению, озвученный главой Нацбанка прогноз ― это "идеальный сценарий".

"На самом деле я не увидел в анализе Национального банка, в цифрах, которые они дали, источников роста, не увидел анализа последствий резкого ухудшения финансов предприятий и банков, не увидел учета того, что даже по оценке в докладе ЕБРР, который вышел 2 дня назад, дефицит бюджета будет приближаться к 5% белорусского ВВП, не учитывается резкое ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, и самый главный фактор ― это обнуление доверия к Беларуси, ухудшение взаимоотношений между государством и бизнесом, бегство предпринимательского и человеческого капитала и ситуация нервного напряжения , которая продолжается более 3 месяцев и влияет на бизнес", ― рассуждает Романчук.

Кроме того, экономист напомнил и об озвученном в понедельник поручении Александра Лукашенко до конца года создать профсоюзные организации на частных предприятиях, при невыполнении которого частникам может грозить ликвидация. По мнению Романчука, при таких условиях возможности роста экономической активности сводятся к нулю.

По прогнозам экономиста, "2021-й год для белорусской экономики будет гораздо тяжелее, чем 2020-й, поскольку в нем найдут свое отражение все нерешенные проблемы нынешнего года".

Тем временем, по данным Белстата, инфляция в Беларуси за январь-октябрь текущего года составила 5,4% . Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года составил 100,6%, с декабрем 2019 года – 105,4%, сообщили в Национальном статистическом комитете. В том числе, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 3,5% по сравнению с декабрем 2019-го, на непродовольственные – увеличились на 0,9% и на 7,3%, на услуги – на 0,3% и на 6% соответственно.

*Мнение собеседника может не совпадать с мнением редакции

Читайте также: