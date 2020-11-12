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Видеофакт: "Русланы" перевозят вертолеты миротворцев в Карабах
12.11.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Для урегулирования ситуации в Карабахе в помощь российскому миротворческому контингенту были переданы вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России, об этом сообщило Минобороны РФ.
Вертолеты перевозят транспортным самолетом Ан-124 "Руслан" - в его "брюхо" можно вместить винтокрылую машину. Процесс загрузки непростой – к самолету вертолет подвозит тягач, а затем с помощью системы тросов и лебедок уже происходит погрузка на борт.
"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в город Ереван доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24", - говорится в сообщении ведомства.
Всего миротворческий контингент России в Карабахе будет насчитывать 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана
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Погрузка и выгрузка боевых вертолетов – дело, требующее осторожности и ювелирной точности. Смотрите на видео, как перевозят в Карабах винтокрылые машины.
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