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Видеофакт: "Русланы" перевозят вертолеты миротворцев в Карабах

12.11.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Для урегулирования ситуации в Карабахе в помощь российскому миротворческому контингенту были переданы вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России, об этом сообщило Минобороны РФ.

Вертолеты перевозят транспортным самолетом Ан-124 "Руслан" - в его "брюхо" можно вместить винтокрылую машину. Процесс загрузки непростой – к самолету вертолет подвозит тягач, а затем с помощью системы тросов и лебедок уже происходит погрузка на борт.

YouTube / Минобороны России
Минобороны показало кадры разгрузки российских миротворцев в Карабахе

"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в город Ереван доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24", - говорится в сообщении ведомства.

Всего миротворческий контингент России в Карабахе будет насчитывать 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе начинается с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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Погрузка и выгрузка боевых вертолетов – дело, требующее осторожности и ювелирной точности. Смотрите на видео, как перевозят в Карабах винтокрылые машины.
 
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