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Минздрав РБ по-прежнему не может разглядеть коронавируса в школах

12.11.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси продолжает утверждать, что эпидемическая ситуация в учреждениях образования остается нормальной и введение карантина не требуется.

«Отметим, что на сегодня процент отсутствующих по причине ОРВИ (в том числе гриппом и инфекцией COVID-19) в учреждениях образования республики в среднем составляет от 1 до 11 процентов», - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в период регистрации ОРИ, в том числе гриппа и инфекции COVID-19, руководители учреждений обязаны информировать местные исполнительные и распорядительные органы об отсутствии 30% учащихся (от общего количества) в учреждении образования по причине болезни с целью принятия ими решения о приостановлении образовательного процесса.

«Решение о приостановлении образовательного процесса по причине заболеваний ОРВИ (в том числе гриппом и инфекцией COVID-19) принимают местные исполнительные и распорядительные органы власти», - также сказано в сообщении.

Минздрав также утверждает в период распространения инфекции COVID-19 устанавливается специальный режим организации образовательного процесса.

«Речь идет об организации работы по специально разработанным расписаниям (графикам). В том числе с учетом разделения времени начала и окончания занятий, установления регламентированных перерывов в течение рабочего дня и т.д. Должно быть предусмотрено ограничение проведения массовых мероприятий в помещениях учреждений образования, в том числе с использованием актового зала. Также необходимо отказаться (на время) от посещения выставок и музеев, театров и кинотеатров, других общих мероприятий. При осложнении эпидемической ситуации на административной территории и в учреждении накладывается запрет на проведение таких мероприятий», - говорится в сообщении Минздрава.

 
 
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Минздрав Беларуси продолжает утверждать, что эпидемическая ситуация в учреждениях образования остается нормальной и введение карантина не требуется.
 
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