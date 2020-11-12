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Россия вводит зеркальные санкции против Франции и Германии из-за Навального

12.11.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия ввела зеркальные санкции против Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Ответы на санкции (ЕС), конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным, санкции, подчеркну, локомотивом этих санкций была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными», — сказал Лавров.

По его словам, санкции уже приняты, скоро российская сторона сообщит об этом Франции и ФРГ. Ограничения введут против руководящих сотрудников аппаратов глав Франции и Германии, передает «Ведомости».

5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

 
 
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Россия ввела зеркальные санкции против Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
 
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