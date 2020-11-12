Цена биткойна превысила отметку в $16 тыс. впервые с января 2018 года

Источник материала: АФН

Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 3,68%, в пике достигая отметки в $16,043 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk на 12:51.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $16 тыс. за штуку в январе 2018 года. На момент публикации биткоин торгуется на уровне $15750 за 1 BTC.