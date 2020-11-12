Лавров: Россия обеспокоена тем, что в Беларуси продолжаются протесты

Еврорадио. При этом в Москве "с удовольствием" отмечают снижение активности белорусских протестов, уменьшение количества их участников. Министр считает, что белорусы предпочитают "конструктивный диалог". Между тем он откуда-то узрел некие силы за рубежом, которые этого не хотят, передает





Лавров считает, что "процесс конституционной реформы" в нашей стране "продвигается" и в нем "нет пауз". Хотя на самом деле это проект властной вертикали и лично Лукашенко, который не намерен реально ничего ни с кем обсуждать.





Протесты в Беларуси против фальсификации итогов президентских выборов, за новые выборы и против насилия продолжаются четвертый месяц.





По воскресеньям в Минске на них выходили сотни тысяч человек. За это время было задержано около 20 тысяч, возбуждено более 900 уголовных дел. 8 ноября силовики не дали протестующим сформировать большую колонну, было задержано более тысячи человек.





Но геноцид беларусского народа правящим режимом господин Лавров, как и его шеф Путин, не замечает.







