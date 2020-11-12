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Лавров: Россия обеспокоена тем, что в Беларуси продолжаются протесты

12.11.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия обеспокоена тем, что в Беларуси еще продолжаются протесты. Такое заявление 12 ноября сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время интервью представителям российских и иностранных СМИ.

При этом в Москве "с удовольствием" отмечают снижение активности белорусских протестов, уменьшение количества их участников. Министр считает, что белорусы предпочитают "конструктивный диалог". Между тем он откуда-то узрел некие силы за рубежом, которые этого не хотят, передает Еврорадио.

Лавров считает, что "процесс конституционной реформы" в нашей стране "продвигается" и в нем "нет пауз". Хотя на самом деле это проект властной вертикали и лично Лукашенко, который не намерен реально ничего ни с кем обсуждать. 

Протесты в Беларуси против фальсификации итогов президентских выборов, за новые выборы и против насилия продолжаются четвертый месяц. 

По воскресеньям в Минске на них выходили сотни тысяч человек. За это время было задержано около 20 тысяч, возбуждено более 900 уголовных дел. 8 ноября силовики не дали протестующим сформировать большую колонну, было задержано более тысячи человек. 

Но геноцид беларусского народа правящим режимом господин Лавров, как и его шеф Путин, не замечает.
 
Теги: Минск
 
 
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Россия обеспокоена тем, что в Беларуси еще продолжаются протесты. Такое заявление 12 ноября сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время...
 
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