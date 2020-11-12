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Медсестре при задержании омоновцы повредили ногу - "суд" ее оштрафовал

12.11.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 ноября Центральный районный суд Гомеля рассмотрел административное дело 23-летней медсестры Анны Астафьевой. Ее вместе с другими байкерами задержали в сентябре сотрудники ОМОНа.

13 сентября Анна каталась на мотоцикле с друзьями-байкерами. На проспекте Победы их жестко задержали. Во время задержания Анне повредили ногу, две недели она была в гипсе.

Медсестра подала жалобу на действия сотрудников ОМОНа в Следственный комитет. Но пока судят саму Анну — за участие в несанкционированном митинге.

Судья Алеся Осипова показала фотографии из дела, но Анна себя на них не узнала. Она отметила, что не принимала участие в митинге 13 сентября, а просто ехала на мотоцикле с друзьями и была задержана.

Тем не менее "суд" признал девушку виновной и оштрафовал на 270 рублей.
 
Теги: Гомель
 
 
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12 ноября Центральный районный суд Гомеля рассмотрел административное дело 23-летней медсестры Анны Астафьевой. Ее вместе с другими байкерами задержали в сентябре...
 
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