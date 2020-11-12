13 сентября Анна каталась на мотоцикле с друзьями-байкерами. На проспекте Победы их жестко задержали. Во время задержания Анне повредили ногу, две недели она была в гипсе.





Медсестра подала жалобу на действия сотрудников ОМОНа в Следственный комитет. Но пока судят саму Анну — за участие в несанкционированном митинге.





Судья Алеся Осипова показала фотографии из дела, но Анна себя на них не узнала. Она отметила, что не принимала участие в митинге 13 сентября, а просто ехала на мотоцикле с друзьями и была задержана.





Тем не менее "суд" признал девушку виновной и оштрафовал на 270 рублей.



