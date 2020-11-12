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ЕС: высылка британских дипломатов — еще один неприемлемый шаг белорусских властей

12.11.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Высылка из Минска британских дипломатов — еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей, говорится в заявлении представительства Евросоюза в Беларуси.

ЕС: высылка британских дипломатов — еще один неприемлемый шаг белорусских властей

8 ноября Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании и Северной Ирландии — заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота. Оба дипломата 9 ноября покинули страну.

«Аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов абсолютно неоправданна и относится к обычной работе, которую иностранный дипломат не только имеет право, но даже обязан выполнять, — отмечается в заявлении. — Как дипломаты, мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Мы не допустим дальнейшего запугивания своих коллег при выполнении ими обычных дипломатических задач».

Как отмечают в представительстве ЕС, высылке британских дипломатов «предшествовала в прошлом месяце «просьба», чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси».

«Эти действия еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации, — подчеркивается в заявлении. — Последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске, совместно с нашими британскими коллегами, выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны».

«Мы также выражали солидарность со своими литовскими и польскими коллегами, и теперь мы выражаем солидарность с нашими британскими коллегами. Сила нашей солидарности не ограничена. Мы продолжаем отстаивать, защищать и продвигать фундаментальные ценности и свободы в Беларуси», — отмечается в заявлении, сообщает БелаПАН.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео также назвал «необоснованной и неправомерной» высылку из Беларуси британских дипломатов.

 

Фото pixabay.com

 
Теги: Минск
 
 
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