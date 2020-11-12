Котенок застрял между ремнями в моторном отсеке Renault. Его спасли

Источник материала: Onliner

Жительница Сморгонского района позвонила в МЧС и сообщила о том, что под капот ее автомобиля забрался котенок. «Как рассказала автовладелица, возвращаясь домой, она услышала в салоне машины жалобный писк и мяуканье, — описали обстоятельства спасатели. — Остановившись, вместе с детьми и супругом они стали искать, откуда исходил звук. Открыв капот, обнаружили, что животное застряло между ремнями в моторном отсеке».





«У водителя и его семьи не получилось самостоятельно помочь коту, и они обратились за помощью в службу спасения, — рассказали в МЧС. — Сотрудники приложили немало усилий, чтобы провести „спасательную операцию“, не навредив ни животному, ни транспортному средству». В итоге котенка извлекли из машины.









После получения помощи ветеринара котенок МалыШОК остался жить в семье водителя.



