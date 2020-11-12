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Котенок застрял между ремнями в моторном отсеке Renault. Его спасли
Источник материала: Onliner
Жительница Сморгонского района позвонила в МЧС и сообщила о том, что под капот ее автомобиля забрался котенок. «Как рассказала автовладелица, возвращаясь домой, она услышала в салоне машины жалобный писк и мяуканье, — описали обстоятельства спасатели. — Остановившись, вместе с детьми и супругом они стали искать, откуда исходил звук. Открыв капот, обнаружили, что животное застряло между ремнями в моторном отсеке».
«У водителя и его семьи не получилось самостоятельно помочь коту, и они обратились за помощью в службу спасения, —
После получения помощи ветеринара котенок МалыШОК остался жить в семье водителя.
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Жительница Сморгонского района позвонила в МЧС и сообщила о том, что под капот ее автомобиля забрался котенок. «Как рассказала автовладелица, возвращаясь домой,...
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