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Котенок застрял между ремнями в моторном отсеке Renault. Его спасли

12.11.2020 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жительница Сморгонского района позвонила в МЧС и сообщила о том, что под капот ее автомобиля забрался котенок. «Как рассказала автовладелица, возвращаясь домой, она услышала в салоне машины жалобный писк и мяуканье, — описали обстоятельства спасатели. — Остановившись, вместе с детьми и супругом они стали искать, откуда исходил звук. Открыв капот, обнаружили, что животное застряло между ремнями в моторном отсеке».

Котенок застрял между ремнями в моторном отсеке Renault. Его спасли

«У водителя и его семьи не получилось самостоятельно помочь коту, и они обратились за помощью в службу спасения,рассказали в МЧС. — Сотрудники приложили немало усилий, чтобы провести „спасательную операцию“, не навредив ни животному, ни транспортному средству». В итоге котенка извлекли из машины.

Котенок застрял между ремнями в моторном отсеке Renault. Его спасли

Котенок застрял между ремнями в моторном отсеке Renault. Его спасли

После получения помощи ветеринара котенок МалыШОК остался жить в семье водителя.

Котенок застрял между ремнями в моторном отсеке Renault. Его спасли

 
 
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Жительница Сморгонского района позвонила в МЧС и сообщила о том, что под капот ее автомобиля забрался котенок. «Как рассказала автовладелица, возвращаясь домой,...
 
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