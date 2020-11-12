Будут ли штрафовать тех, кто не носит маски? Наивные вопросы по масочному режиму

Источник материала: Onliner

С сегодняшнего дня в Минске ввели масочный режим. Теперь во всех общественных местах нужно носить маски. Что будет, если маску не носить? Выгонят из автобуса, не пустят в магазин? Будет ли за это штраф и какой? Мы попытались узнать ответы на эти вопросы.

До какого времени будет действовать масочный режим?

Точной даты нет. Как заявила сегодня главный санитарный врач Минска Светлана Ермакова, маски в городе нужно будет носить «до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Где обязательно быть в маске?

При посещении торговых центров, объектов общественного питания, аптек, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, спортивных объектов, административных зданий, отделений банков, связи, почты, объектов бытового обслуживания, учреждений культуры, в общественном транспорте, в том числе такси.

Речи про улицу не идет.





Детям в школах и детсадах тоже нужно быть в масках?

По желанию родителей. Это не обязательное требование. Однако учителя и воспитатели, а также все остальные сотрудники должны быть в масках.

— Не далее как на прошлой неделе вышли изменения в санитарных нормах и правилах. Там написано, что в детских дошкольных учреждениях и школах в масках должен находиться персонал. Если мы говорим про вузы, то кроме персонала в масках должны быть и студенты, — отметила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

Если человек зайдет в магазин или метро без маски, его выгонят?

По словам главного санитарного врача Минска Светланы Ермак, за масочный режим отвечают руководители объектов. Именно они должны будут настоятельно рекомендовать как сотрудникам, так и всем посетителям надевать маску.

— Все руководители должны будут проводить какую-то информационную работу со своими посетителями. В частности, мы говорим и про общественный транспорт, где будут вывешены объявления для населения, торговые объекты, объекты общественного питания, почтовые отделения, «сберкассы» и так далее, — отметила Светлана Ермак.





По ее словам, впускать или не впускать посетителя без маски, обслуживать его или нет, каждая организация решит сама.

— Если примут решение по своему объекту, то могут и не обслуживать, — отметила главный санврач. Однако на вопрос, выгонят ли «безмасочного» пассажира общественного транспорта, главный санврач ответила так: «Пока такой механизм не предусматривается».

Тех, кто не носит маски, будут штрафовать?

В данный момент такой ответственности не предусмотрено. Но, по словам Светланы Ермак, этот вопрос прорабатывается.

А вот руководители организаций будут нести ответственность. Правда, до конца не понятно, каким образом. Их будут штрафовать только за то, что сотрудники находятся на работе без масок? Или же штраф можно будет получить также и за посетителя без маски? Точного ответа пока нет.





— Раз мероприятие касается руководителей, то ответственность возложена на руководителей субъектов хозяйствования, — только и сказала Светлана Ермак и добавила, что ответственность предусмотрена КоАП РБ.

Согласно статье 16.8 «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов» ИП может получить штраф до 200 базовых величин (5400 рублей), юрлицо — до 500 (13 500 рублей).

Кто будет следить за тем, чтобы люди носили маски?

— И санитарно-эпидемиологическая служба города, и структурное подразделение администрации районов, в том числе и сами руководители учреждений и объектов хозяйствования, — отметила Светлана Ермак.

Хватит ли масок в аптеках?

— По информации, которую давало Главное управление торговли Мингорисполкома, масок достаточно. Причем различных масок. Как бытовых, так и медицинских, во всей аптечной сети. Проблемы в приобретении масок нет, — говорит Ермак.





Какая маска наиболее эффективна?

— Любая маска, какая бы она ни была, задерживает аэрозоль, который исходит от каждого человека, — сказала Светлана Ермак. Она добавила, что медики используют респираторы со специальным противовирусным фильтром. Однако не ответила однозначно, нужно ли носить подобные респираторы всем.

— Если человек будет ходить в такой маске, но без защиты рук, то эффективность ее будет сведена к минимуму. Лучше всего маску менять каждые два часа, если вы находитесь на рабочем месте. Если зашли в транспорт, вышли и дотронулись до поверхности, то потом маску также лучше сразу менять, — отметила она и добавила, что вскоре появятся доработанные рекомендации о том, как правильно пользоваться масками и снимать их. Главный санврач добавила, что очень важно, чтобы маска покрывала и рот и нос одновременно. Нет смысла носить маску, которая не защищает нос.





Как утилизировать маски?

— Чтобы обезопасить себя и других, лучше всего завернуть маску в целлофановый пакет, завязать его и потом уже выбросить в мусорку, — объясняет Ермак.

Насколько эффективная мера — масочный режим?

— Конкретных научных данных у нас нет. Но тем не менее. В любом случае мы не знаем, кто с нами находится в том же торговом центре или транспорте. Больной человек или здоровый, возможно, он уже находится на стадии вылечивания, но продолжает выделять вирус в окружающую среду. Поэтому в любом случае все капли вот этого аэрозоля, который исходит от каждого человека, задерживаются на маске. Поэтому однозначно отрицать отсутствие эффекта от ношения масок мы не можем, — заключила главный санитарный врач.