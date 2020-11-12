SSD за 60 рублей принес покупателю 25 000 рублей! Поговорили с победителем рекламной игры Onliner и Visa

Источник материала: Onliner

В начале осени мы запустили большую рекламную игру вместе с партнером Visa. Каждую неделю на протяжении месяца шел розыгрыш 12 500 рублей среди пятерых счастливчиков — каждый забирал себе 2500 рублей. Но этого нам показалось мало — так появился суперприз в 25 000 рублей, который целиком доставался одному победителю. Все призы нашли владельцев, и настало время подвести итоги.

Напомним, условия были простейшими: сделать любой заказ в каталоге Onliner и оплатить его картой Visa онлайн через Onliner Pay. Это очень удобно: вы забудете фразы «терминал не работает» и «сейчас поищу сдачу» (и, конечно, ее не найдется). Так вот, товар мог быть любым и на любую сумму — все заказы в равных условиях.

Главной интригой, конечно, был супертур. Мы провели его 16 октября — уже почти месяц прошел, а кажется, что буквально вчера наша ведущая Анна вытягивала из барабана шарики с цифрами. С легкой руки Андрей Дубошин стал богаче на 25 000 рублей.

Андрей рассказал, что уже участвовал в рекламных играх на Onliner — когда разыгрывали смартфоны Honor.

— Тогда как раз нужно было поменять телефон, принимал активное участие, оставлял много отзывов. Но не выиграл, — вспоминает Андрей.

Выигрышным заказом стал SSD-накопитель Crucial BX500 . Молодой человек говорит, что это была плановая покупка, а еще и рекламная игра удачно стартовала.

Андрей вместе с Onliner практически с основания ресурса, то есть почти двадцать лет: «В каталоге делал заказы еще до того, как вы стали площадкой интернет-магазинов. Помню, через вас продавали телефоны, и еще до этого что-то вроде форума было, не помню. Вот с того момента пользуюсь».

Выигранные 25 000 рублей наверняка обрадовали не только Андрея, но и его родственников: молодой человек занимал у них деньги на покупку автомобиля, а теперь сможет сразу вернуть все долги.

Это не первая и далеко не последняя рекламная игра на Onliner. Мы постоянно придумываем интересные активности с нашими партнерами. Так что следите за анонсами и до встречи!