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«Продовольствия с избытком, а цены начинают скакать». Власти взялись за проблемные стабфонды
Источник материала: Tut.by
Чиновники намерены взяться за решение проблем со стабилизационными фондами. Напомним, зимой и весной наблюдаются перебои с отечественными овощами и фруктами. При этом цены на них заметно растут. Речь в том числе про чеснок,
Лукашенко напомнил, что
— Мы договаривались о том, что страна должна заготовить стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы продуктов питания хватило до мая — июня. Это надо полностью заготовить. Что касается дальше — надо жестко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды — на картошку,
Вопрос наполнения стабфондов власти затрагивают не впервые. Например, ранее в этом году специалисты Госконтроля
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Чиновники намерены взяться за решение проблем со стабилизационными фондами. Напомним, зимой и весной наблюдаются перебои с отечественными овощами и фруктами.
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