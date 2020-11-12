«Продовольствия с избытком, а цены начинают скакать». Власти взялись за проблемные стабфонды

Источник материала: Tut.by

Чиновники намерены взяться за решение проблем со стабилизационными фондами. Напомним, зимой и весной наблюдаются перебои с отечественными овощами и фруктами. При этом цены на них заметно растут. Речь в том числе про чеснок, репчатый лук , морковь, яблоки. Причем в некоторых случаях яблоки заканчиваются в стабфондах еще в январе. 12 ноября Александр Лукашенко, по сообщению его пресс-службы, принял с докладом министра сельского хозяйства Ивана Крупко и вице-премьера Александра Субботина. Среди прочего была затронута тема создания стабилизационных фондов, чтобы продуктов питания хватило до лета и цены не начали «скакать».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Лукашенко напомнил, что поручил профсоюзам взять на контроль ценообразование в стране. Речь идет в первую очередь о ценах на продукты.

— Мы договаривались о том, что страна должна заготовить стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы продуктов питания хватило до мая — июня. Это надо полностью заготовить. Что касается дальше — надо жестко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды — на картошку, капусту или гречку . Как это так, чего не хватает? — задался вопросом Александр Лукашенко.

Вопрос наполнения стабфондов власти затрагивают не впервые. Например, ранее в этом году специалисты Госконтроля проверили , как в Гродненской области распоряжаются овощами и яблоками, которые заложены в стабфонд, а также есть ли эти товары в продаже в магазинах. Оказалось, что в некоторых из них не было отечественных чеснока, лука репчатого, моркови и яблок. При этом яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая 2020 года, закончились еще в январе.