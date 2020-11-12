«Портрет протестующего стал бесконечно прекрасен». Мнение о «наркоманах и проститутках», выходящих на улицы

Источник материала: Tut.by

Судебная и пенитенциарная системы нашего справедливого государства всеядны. При том, что число задержанных с начала избирательной кампании приближается вплотную к двадцати тысячам, понятно, что получить административку, а то и уголовщину, может каждый. Но хочется отметить, что усредненный портрет протестующего в последнее время стал бесконечно прекрасен.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Удивительное дело. По улицам же у нас шатается без дела всякий сброд, это давно известно. Проститутки, наркоманы, безработные, мелкие уголовники, шелудивые (Word упорно подчеркивает слово «шелудивый», но кто я такой, чтобы обсуждать лексикон властей). А как читаешь потом материалы судебных заседаний — вплоть какие-то замечательные личности, к которым только на «вы» и шепотом.

Такая пошла добыча людского материала! Выработка удивительной чистоты: кого ни возьми — ни много, ни мало самородок.

Первой такой ласточкой была, пожалуй, Елена Левченко. Люди, что не следят за отечественным баскетболом (а таких много), могли и не знать, кто это. Как могли не знать, что вместе с Левченко наши девушки занимали третье место на чемпионате Европы, например. Но достаточно просто почитать в Википедии о ее достижениях, чтобы понять, насколько крутая спортсменка родилась на нашей не самой баскетбольной земле.



Фото из личного архивы Елены Левченко

Конечно, она участвовала в митингах. И, конечно, когда ты человек мало того, что известный, так еще и такой высокий, тебя, естественно, замечают не только другие протестующие, обрадованные твоим появлением.

Но о чем думали винтики силовой системы, когда решали задержать ее именно так? Хочешь играть в баскетбол? Хочешь полечиться в Греции? Фиг тебе! Арестуем прямо у трапа. Желательно, подгадаем момент, когда ты уже сдала чемодан. Чтобы ты почувствовала: он может улететь из самой лучшей на свете страны, а ты — нет!

Ну, а дальше история известная. Пятизвездочный курорт с отключенным отоплением, сломанным сливом в туалете, конфискованными матрасами… Родители, что ждали с шести утра освобождения дочери, чтобы узнать: а она не выйдет.

Как в советском мультике про чертиков: «Тринадцатый! Как делается мелкая пакость?»

Левченко не единственная именитая спортсменка, которую задержали за выражение гражданской позиции. Только из свежего — Андрей Кравченко и Иван Ганин. Но на самом деле футболистов, хоккеистов, тренеров и даже бойцов ММА избивали и сажали на сутки, начиная с 9 августа.

Государство с поддержкой спорта, можно сказать, справилось.

Спасибо ему за это: медийные личности, попадая в колесо репрессий, привлекают внимание. Это вызывает резонанс как в Беларуси, так и за рубежом. Телезвезды, музыканты, олимпийские призеры — мимо такого события не может пройти ни одно СМИ.

Меня лично очень тронула история Левченко, но у каждого — свой триггер возмущения. И власть предоставила нам целую россыпь поводов. Задержан «известный кукловод» Маляваныч, журналисты (снова), ученые…



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Задержана Ольга Хижинкова, умница и красавица, волонтер. Она уже получила в самом справедливом суде мира свои 12 суток. Даже свидетель с чудесной — неужели же настоящей? — фамилией Водолазов, не смог не отметить ее привлекательность: «По сравнению с остальными она красивая». И тут вы не соврали, господин Водолазов: всё верно, это же «Мисс Беларусь».

Вообще, эти суды, столь близкие по духу к сталинским тройкам, вполне можно было бы и по телевизору показывать. Помните, была же такая ужасная программа с приглашенными актерами — «Час суда»? Уверен, что у спецов, которые приехали на смену сознательным белорусам, с контентом не густо. Так почему бы не организовать такое реалити-шоу? На скамье подсудимых — известные люди. Свидетели — смельчаки в балаклавах, сплошь Ивановы, Петровы и Сидоровы, страдающие провалами в памяти. Судьи — честные и принципиальные люди. Особенно, когда не в мантии.

Заседания динамичные, без пространных речей адвокатов (а лучше — вообще без адвокатов), пять минут — и вуаля! Зло наказано, заводите следующего!

Народ любит такое!..

И героев хоть отбавляй. Так вышло, что на сегодня не осталось ни одного слоя общества, который бы не «делегировал» хотя бы парочку представителей в руки карательных органов.

Задерживали айтишников. Задерживали музыкантов. Задерживали дворовых активистов. Задерживали бывших сотрудников милиции и прокуратуры. Задерживали детей мэра Витебска. Задерживали журналистов и фотографов, вместе с их бейджиками и опознавательными жилетками. Задерживали студентов и профессоров. Задерживали женщин, стариков и несовершеннолетних. Задерживали священнослужителей. Задерживали даже врачей, на которых вся страна должна молиться.

В итоге в камерах собирается изумительная публика. Проходят лекции по философии, тренировки по фитнесу, занятия по английскому языку, турниры по шашкам и мастер-классы. Люди налаживают бизнес-контакты, осваивают новые профессии и бросают курить. Скоро придется сесть в тюрьму, чтобы попасть на толковое собеседование!

Полномасштабная война с собственным народом продолжается, и нас бьют всё больнее. Но, как по мне, это самый явный симптом бессилия.

Как тут не вспомнить слова, что приписывают Ганди: «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь».

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