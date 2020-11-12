Под Слуцком BMW влетел в «Газель» дорожников

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла утром 12 ноября в деревне Заполье Слуцкого района. Об этом cо ссылкой на очевидцев сообщает портал SlutskGorod .





По предварительной информации, водитель BMW ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в крайней левой полосе. На 96-м километре дороги он врезался в стоящую «Газель» дорожников.

Сообщается, что водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.