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Под Слуцком BMW влетел в «Газель» дорожников

12.11.2020 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла утром 12 ноября в деревне Заполье Слуцкого района. Об этом cо ссылкой на очевидцев сообщает портал SlutskGorod.


По предварительной информации, водитель BMW ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в крайней левой полосе. На 96-м километре дороги он врезался в стоящую «Газель» дорожников.

Сообщается, что водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.


На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
 
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