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Под Слуцком BMW влетел в «Газель» дорожников
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла утром 12 ноября в деревне Заполье Слуцкого района. Об этом cо ссылкой на очевидцев сообщает портал
По предварительной информации, водитель BMW ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в крайней левой полосе. На 96-м километре дороги он врезался в стоящую «Газель» дорожников.
Сообщается, что водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Сообщается, что водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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