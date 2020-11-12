Лукашенко похвалил село за урожай велел запастись продовольствием до июня

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

12 ноября с докладом у Александра Лукашенко побывали глава Минсельхозпрода Иван Крупко и вице-премьер Александр Cубботин.

Лукашенко поручил до 15 ноября завершить все уборочные работы. «Мы очень неплохо сработали в этом году и вовремя убрали основные культуры", - заявил он.

Лукашенко также спросил о финансовых итогах работы АПК: "Я понимаю, что очень даже непросто. Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также, насколько можем, поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть - рассчитаться с банками, бюджетом по долгам".

Затронули стороны и вопросы ценообразования. "Естественно, будут контролировать основные позиции. Прежде всего, это продукты питания. Мы договаривались о том, что страна должна заготовить стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы продуктов питания хватило до мая - июня. Это надо полностью заготовить. Что касается дальше - надо жестко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен, - поручил Лукашенко вице-премьеру. - А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды - на картошку, капусту или гречку. Как это так, чего не хватает?"

Отдельно был рассмотрен вопрос работы хозяйств в Витебской области. Лукашенко напомнил, что в регионе было создано несколько интеграционных структур по переработке сельскохозяйственного сырья. "Как они сработали и какой результат? Ни в коем случае нельзя упустить этот вопрос, ибо пройдет 3-5 лет - опять придут, руки разведут и скажут, что не получилось. Каждый год надо контролировать, как это реализуется, какую отдачу дает эта система работы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мне кажется, это неплохая система. Потом ее придется перекладывать на другие области - на отдельные районы, регионы. Где-то найдутся такие предприятия, которые мы должны будем объединить, и они будут заниматься переработкой того, что отдадут колхозы, совхозы и фермеры".

Министр сельского хозяйства и продовольствия, по итогам работы за 10 месяцев этого года темп роста производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 104,6%, а на сельхозпредприятиях - 106,7%.

"То есть в колхозах и совхозах дополнительный объем, прибавка сельхозпродукции выше, чем у фермеров?" – уточнил Лукашенко. На это Иван Крупко пояснил, что, действительно, сельхозпредприятия продемонстрировали больший рост - 106,7% к уровню прошлого года по сравнению с 96% в личных подсобных хозяйствах. "Все регионы сработали с ростом к уровню прошлого года", - добавил он.