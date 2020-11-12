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ВС Беларуси оставил в силе приостановку лицензии tut.by

12.11.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный суд РБ сегодня рассмотрел жалобы tut.by и признал недействительным одно предупреждение Мининформа РБ.

Таким образом, еще два предупреждения Мининформа признаны законными. Таким образом, приостановка лицензии СМИ и возможное лишение портала этой лицензии в скорой перспективе остаются в силе.

Суд постановил взыскать с Мининформа в адрес tut.by 1350 рублей, с TUT.BY — 300 рублей за оказание юридических услуг адвокатом Мининформа.

Решение суда может быть обжаловано в порядке надзора.

 
 
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Верховный суд РБ сегодня рассмотрел жалобы tut.by и признал недействительным одно предупреждение Мининформа РБ.
 
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