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ВС Беларуси оставил в силе приостановку лицензии tut.by
Источник материала: АФН
Верховный суд РБ сегодня рассмотрел жалобы tut.by и признал недействительным одно предупреждение Мининформа РБ.
Таким образом, еще два предупреждения Мининформа признаны законными. Таким образом, приостановка лицензии СМИ и возможное лишение портала этой лицензии в скорой перспективе остаются в силе.
Суд постановил взыскать с Мининформа в адрес tut.by 1350 рублей, с TUT.BY — 300 рублей за оказание юридических услуг адвокатом Мининформа.
Решение суда может быть обжаловано в порядке надзора.
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Верховный суд РБ сегодня рассмотрел жалобы tut.by и признал недействительным одно предупреждение Мининформа РБ.
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