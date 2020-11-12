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От Эммы Стоун до Евы Мендес: главные женщины Райана Гослинга

12.11.2020 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Секс-символ? Я просто умею слушать женщин", - скоромно заметил Гослинг в одном из своих интервью, которого в очередной раз назвали самым желанным актером США. Его красоту сложно назвать канонической или брутальной, но, согласно опросам, именно этого голубоглазого блондина с особенным прищуром многие девушки хотели бы видеть своим возлюбленным.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
5 лучших ролей харизматичного Райана Гослинга

В его фильмографии есть множество прекрасных ролей, но имиджем героя девичьих грез он обязан фильмам - "Дневник памяти" и нашумевшему "Ла-Ла Ленд". Интересно, что статус дамского угодника не совсем подходит талантливому канадцу - в выборе избранниц он разборчив не меньше, чем в выборе киношных амплуа. В честь 40-летия актера, вспоминаем главных женщин в жизни Гослинга.

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В 40-й день рождения звезды "Ла-Ла Ленда", рассказываем о самых громких романах обаятельного и харизматичного актера. 12 ноября голливудский актер Райан Гослинг...
 
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