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От Эммы Стоун до Евы Мендес: главные женщины Райана Гослинга
12.11.2020 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Секс-символ? Я просто умею слушать женщин", - скоромно заметил Гослинг в одном из своих интервью, которого в очередной раз назвали самым желанным актером США. Его красоту сложно назвать канонической или брутальной, но, согласно опросам, именно этого голубоглазого блондина с особенным прищуром многие девушки хотели бы видеть своим возлюбленным.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В его фильмографии есть множество прекрасных ролей, но имиджем героя девичьих грез он обязан фильмам - "Дневник памяти" и нашумевшему "Ла-Ла Ленд". Интересно, что статус дамского угодника не совсем подходит талантливому канадцу - в выборе избранниц он разборчив не меньше, чем в выборе киношных амплуа. В честь 40-летия актера, вспоминаем главных женщин в жизни Гослинга.
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