"У тех, кто издевается над мирными гражданами, не все в порядке с психикой" Лейла Аббасова готова завершить карьеру, но остаться человеком

Трибуна. Давление и репрессии со стороны действующей власти и чиновников в Беларуси в последние месяцы ощутили на себе представители многих видов спорта. Даже топовые атлеты остались за бортом национальных команд, пишет





Но при этом своих убеждений они все равно не меняют и молчать не собираются, потому что «молчанием перемен и улучшения жизни в Беларуси не добьешься».





Так считает и многократный призер чемпионатов мира и Европы по самбо Лейла Аббасова. 30-летняя спортсменка сейчас находится в декретном отпуске и за событиями наблюдает со стороны.





Тем не менее она не может спокойно воспринимать происходящее в стране и потому еще в августе стала одним из подписантов открытого письма спортсменов за честные выборы и против насилия.





С Дмитрием Руто Аббасова поговорила о том, что наболело: о трусости партнеров по команде, о неожиданном назначении главным тренером сборной Юрия Рыбака, прессовавшего коллег, об увольнении его предшественника Дмитрия Базылева, жестокости силовиков и своем будущем в белорусском самбо.





– Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, поэтому за многими вещами наблюдаю со стороны. Но, честно скажу, накипело. Поэтому и захотела высказаться по некоторым вещам, которые меня особенно волнуют.





В первую очередь подниму тему того, как ведет себя сейчас сборная Беларуси по самбо, как спортсмены реагируют на все события, которые происходят в стране. У меня очень большое разочарование в моих коллегах, многих тренерах. Всего несколько человек подписали открытое письмо спортсменов.





Некоторые мои знакомые говорят, что не видят смысла в таком шаге. Мол, что это поменяет, кроме того, что прибавит проблем. Поймите, такое решение меняет в первую очередь самого человека, наше сознание, отношение ко всему.





В белорусах долгое время воспитывали страх, осознание того, что нужно молчать, чтобы не было последствий. От этого страха нужно избавляться, и тогда реально становится легче на душе. Будь что будет – позвонят или нет, уволят или нет. Но ты сделал определенный шаг, усилие и выразил желание добиться перемен в стране.

Я, например, входила в число первых подписантов, не зная о том, кто вообще письмо подписал.

А потом уже, когда увидела публикацию со всем списком, где свои подписи поставили такие личности, как Андрей Кравченко, Ольга Мазуренок, Александра Герасименя и многие другие, подумала: «Ого, ничего себе компания!» И я рада, что сделала это. Открыто выразила свою гражданскую позицию, в первую очередь как человек. И даже легче стало.





Так вот, несколько человек из сборной по самбо также подписали письмо, но двое из них, причем парни, свои подписи отозвали. Под давлением чиновников и обстоятельств. Фамилии называть не хочется, если честно, они сами поймут, о ком я говорю.









Интересно, что один спортсмен, несмотря на то, что подпись отозвал, свою позицию по событиям в стране не поменял, это я знаю точно. Просто обстоятельства диктовали свои условия, у него большая семья, которую нужно содержать. А вот второй парень, насколько мне известно, после профилактических бесед с некоторыми людьми поменял свое мнение.





До недавнего времени он публиковал у себя в соцсетях соответствующие посты, осуждал насилие в стране, подписал письмо, а потом подпись отозвал, перестал проявлять свою гражданскую позицию, а в инстаграме начал размещать, грубо говоря, котиков. По-моему, это просто не по-мужски.





– Вообще получается, что женщины в Беларуси сильнее мужчин.





– В наших обстоятельствах так и выходит. Даже не знаю, как это назвать, как охарактеризовать. При этом доходит до смешного и абсурдного. На женщин, которые якобы нападают на сотрудников милиции, заводят уголовные дела. Гнать в шею надо таких милиционеров, которые не могут защитить не то, что народ, а даже просто себя. Стыдно видеть таких «мужчин».





Возвращаясь к поведению наших спортсменов, членов команды, хочу сказать, что недавно в списках задержанных за участие в акции 8 ноября я нашла фамилию полного однофамильца старшего тренера сборной Кота Вячеслава Степановича. Точно такие же фамилия, имя и отчество.





Сразу же начала переживать, не из нашей ли он команды, эмоции поднялись. А потом вспомнила, что он со спортсменами как раз должен находиться на чемпионате мира в Сербии. Залезла в интернет, увидела, что все действительно так, и успокоилась. Но при этом в голове возникли не очень хорошие мысли.





Вот, ребята, вся команда поехала на турнир, стоят на пьедестале, улыбаются, такие все довольные. В комментариях ни слова о том, что происходит в Беларуси, просто делают вид, что у нас все спокойно. Поэтому я думаю, что если бы в списках задержанных оказался именно тренер Вячеслав Кот, большинство ребят из команды вряд ли бы оказали ему какую-то помощь, поддержку или выразили солидарность.





Такие выводы можно сделать по тому, как обошлись с уже бывшим главным тренером сборной Димой Базылевым. Он сам долгие годы прославлял нашу сборную как спортсмен, является шестикратным чемпионом мира по самбо.





Затем завершил спортивную карьеру и несколько лет проработал старшим тренером национальной команды, а в 2019 году ее возглавил. Выполнял колоссальный объем работы. Проводил тренировки, всегда последним выходил из зала. Этот человек – фанат своего дела. Да, может, навыков работы тренером у него еще немного, но он действительно грамотный специалист и личность с большой буквы.





А в итоге после того, как Дима подписал письмо, на него сразу начался прессинг, давление, пошли угрозы увольнения. И Дима как настоящий мужчина решил не идти на поводу у чиновников, а просто подписал заявление по собственному, ушел из сборной и сейчас работает рядовым тренером в РЦОПе.





И никто из команды даже не подумал о том, чтобы написать, может, письмо в поддержку Базылеву, как-то за него заступиться. Пусть я не нахожусь сейчас внутри команды, но с какими-то ребятами общаюсь, и точно знаю, что даже мысли ни у кого не возникло выразить солидарность с Димой.





Пойдем дальше – назначение на должность главного тренера сборной Юрия Рыбака. Такое внезапное решение Минспорта, да еще и прямо перед чемпионатом мира по самбо. Многие люди в сборной, особенно в мужской ее части, кричали недавно, что если Рыбак возглавит команду, то они уйдут. Но что мы видим?





Парни остались в команде и продолжают тренироваться, никому назначение Юрия не помешало продолжить подготовку к ЧМ и поехать на него. Выходит, одни слова…

Мне как женщине на людей, которые громко говорят, но ничего не делают, за свои слова не отвечают, просто стыдно смотреть.

В итоге все тренируются, как и раньше, молчат и боятся, наверное, за свои зарплаты. Как выразился Степа Попов, они это схавали и живут дальше. К чему это все приведет, в ближайшее время, увидим.





Честно вам скажу, зная Рыбака, его характер и принципы, даже не удивилась, что он оказался в компании замминистра спорта Михаила Портного, когда тот ходил на «душевные» разговоры со спортсменами.





С другой стороны, меня ужаснуло, что он, отец троих детей, позволяет угрожать людям, с которыми когда-то делил раздевалку, ездил на соревнования. Ты, Юрий, может, рядом просто стоял и молчал, но, извини, к твоему товарищу по команде приехали люди с серьезным разговором, с угрозами, и ты своим молчанием просто поддерживал такие методы. Это нормально?





Потом, после того, как Степа Попов рассказал о давлении, о встречах с Портным, смолчала вся команда. Когда происходят такие вещи, почему никак не реагирует команда? По-моему, это ненормально.





Говорят, что в команде среди спортсменов люди разных политических взглядов, каждое мнение нужно уважать. Но, извините, разве можно говорить тут о политике? В первую очередь важно говорить о моральной, человеческой стороне жизни.

В свете событий, что происходят в стране, политика уже не важна.

Члены сборной по самбо говорят, что подписанты подвели команду, началось давление на остальных и так далее. Простите, а какую команду? Где эта самая команда? Кто-нибудь кого-нибудь поддержал? Нет! Сейчас такое время, когда реально каждый проявляет себя с настоящей стороны.





Вернемся к Рыбаку. Не понимаю, как команду может возглавлять такой человек. Ведь к каждому спортсмену нужно найти свой подход, быть гибким, дипломатичным. А за шесть-семь лет, что я была в сборной, Рыбак, наверное, с единицами не конфликтовал. У ребят порой даже чуть не до драк доходило.





Иногда Юрий просто мог беспардонно высказаться в адрес спортсмена, партнера по команде, оскорбить его. Мол, «ты сегодня одет или постригся как п####». Лично у меня с ним конфликтов, правда, не было. Наверное, потому что я сама старалась уходить от этих споров. Но я объясняю, почему мне захотелось поговорить о нем.





Степа Попов – мой хороший друг, я рада, что мы с ним придерживаемся одних взглядов. И я помню, как иногда при мне Рыбак в отсутствие Степы нелестно отзывался о нем, оскорблял его. Мне, наверное, стоило заступиться, поставить Юрия на место, но я предпочитала промолчать. Сейчас же так накипело, что молчать не могу.





Думаю, что если такому, как Рыбак, человеку с такими чертами характера еще дается власть, то все это приведет к тому, что, возможно, в Беларуси и самбо не останется, не говоря уже о достижении каких-то результатов. Или по крайней мере люди не выдержат и все-таки уйдут из команды.





Не отличается Рыбак дипломатичным подходом к своим партнерам. Не удивлюсь, если уже что-то нехорошее происходит в команде. Но наши спортсмены, которые остались в коллективе ради зарплат, связаны по рукам и ногам, не могут лишний раз дать интервью, высказать свое мнение.





Что я могу сказать на это... Ребята пожинают плоды своего молчания и страха. Впрочем, это ваши проблемы, разбирайтесь с ними сами.





– Можете как-то оправдать тех, кто молчит?





– Может, они действительно не пришли еще к тому, чтобы высказаться, выразить свою позицию. Может, им нужно еще время. А вот если ничего не поменяется, то оправдания таким людям не будет никакого. Дальше уже все принимать и молчать нельзя.





К слову, есть отдельные личности и в женской сборной по самбо. Они любят говорить «правду в глаза». Я думаю, что понимают очевидные вещи, что есть перегибы со стороны властей, силовиков. Но вот почему-то не торопятся эту правду озвучить. Потому что в данный момент им это невыгодно.





А еще есть среди моих знакомых девушки, которые повторяют: «Да, побили людей, но ничего же страшного не произошло. Все хорошо». В смысле?! Что вы такое говорите? Если бы избили вашего сына, вашего мужа, вы бы тоже держались такого же мнения? Сейчас нет разделения на своих и чужих.

Я считаю, что сейчас бороться нужно за каждого белоруса и отстаивать права каждого гражданина.

При этом не секрет, что задерживают и издеваются даже над случайными людьми, которые не шли в колоннах, не участвовали в акциях, а просто находились недалеко, были заняты своими делами.





У меня несколько знакомых попали на Окрестина. При этом один ехал с работы, второй находился недалеко от метро «Пушкинская» по своим делам, но в итоге оба попали за решетку.





Уж какие тут фейки, о которых нам говорят власти? При этом многие реально верят, что все это – жесть на улицах и избиения – неправда, все постановочное.





В этой связи вспоминаю недавнее интервью пятиборки Ольги Силкиной.





Это интервью временами вызывало просто смех. После прочтения у меня напрашивается два вывода: либо человек слеп, либо глуп. Хотя никого не хочу обидеть или унизить.





Из интервью я поняла, что Ольга искренне поддерживает Лукашенко. Это ее выбор, я его уважаю. Но человеку задали вопрос о письме, видела ли она его, знает ли о пунктах петиции. Ольга говорит, что не вникала в письмо.





Извините, человеку 25 лет, и уровень его IQ, думаю, позволил бы, даже пробежавшись по этому небольшому письму глазами, понять, чего хотят спортсмены. И когда Силкина говорит, что не вникала в эти требования и не поняла их… Не верю. А, может, она просто не хотела во все это вникать.





Ольга говорила, что на нее никакого давления нет, и она этому рада. А какое должно быть на нее давление, если она открыто поддерживает действующую власть? А ты попробуй подпиши письмо, выскажись – и тогда посмотрим, что будет.





Не случайно же прессуют спортсменов, которые поставили свои подписи, лишают их стипендий, зарплат. Но некоторые все равно предпочитают молчать. Ну а Ольга просто решила уходить от ответов на прямые и острые вопросы.





– Многие боятся подписывать письмо, опасаясь за последствия, того, что их выгонят из команды, уволят с работы. Примеров таких уже много. У вас проблем после подписания не возникло?





– Скажу честно, никто из сборной не звонил. А из департамента охраны, сотрудником которого я являюсь, позвонили и спросили, реально ли я поставила подпись, не давил ли на меня кто-нибудь. И все, отношение ко мне совсем не поменялось.





Более того, люди по-прежнему входят в мое положение, и если нужно решить какие-то рабочие вопросы, делают это или сами, или на расстоянии, потому что из-за маленького ребенка я не всегда могу приехать. Все решается полюбовно.





Скажу честно, мне бы даже хотелось продолжить карьеру в департаменте охраны после ухода из спорта. Говорить пока об этом рано, конечно, потому что есть силы, желание, амбиции, все-таки золото ни чемпионатов мира, ни чемпионатов Европы не взяла. Нужно восполнить этот пробел.









Но, учитывая мою гражданскую позицию, то, что я подписала письмо, думаю, мне могут закрыть дорогу в национальную команду, как тем же дзюдоистам Дмитрию Шершаню и Александру Ваховяку. Так что понимаю, что все может быть, тем не менее, осознанно принимала решение.





Кстати, хотелось бы защитить какую-то часть силовиков. В сети появляются списки омоновцев, милиционеров. И в этих списках много тех, кто уже давным-давно не является сотрудником, просто остались в базах данных.





В итоге этим людям звонили и угрожали. Здесь хочется призвать к ответственности тех, кто занимается публикацией таких сведений: проверяйте информацию о каждом.





Помню, как еще летом все накинулись на одну девушку из сборной, которая якобы мучила людей на Окрестина. Тот случай вызвал у меня много возмущения. Речь идет о самбистке Кристине Казаной.





Да, она работает в Академии МВД, но никакого отношения к происходящим событиям в Беларуси, и уж тем более на Окрестина, не имела. Но фейк оказался в сети. Вся сборная, все ребята подключились и мы, как могли, Кристину защитили.

И все равно мне потом некоторые звонили и спрашивали: «А что, реально в самбо есть люди, которые в форме силовиков выходят на улицы и творят жесть?» Да, есть, и некоторые из тех, кого я когда-то могла назвать товарищами, работают в ОМОНе.

Они делают то, что делают. И знать таких людей я просто не хочу. Звонить и спрашивать, как у них дела, зачем они так поступают с мирными жителями, не буду.





– И все же, почему, по-вашему, эти люди так обходятся с мирными белорусами?





– Сложно дать какую-то оценку действиям силовиков. Такие вопросы нужно задавать конкретно им, потому что в головы омоновцам мы не залезем. Единственное, на мой взгляд,

у тех, кто издевается над мирными гражданами, стреляет в них, не все в порядке с психикой.

чтобы такое вытворять, что мы видели на улицах страны, на акциях в Минске, на Окрестина, нужно быть, по-моему, каким-то извращенцем. И в этой связи задаюсь вопросом, как таких людей могли вообще допустить на службу в силовых структурах. Они же проходят психолога. А





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– Вы говорили, что после декретного отпуска намерены вернуться в сборную и дальше выступать. Под каким флагом и за какую страну?





– Что касается цвета флага, то мне это непринципиально. Да, бело-красно-белый сейчас у нас прочно ассоциируется с переменами, с надеждами на новую Беларусь. Но, повторюсь, мне не важно, какой будет цвет дальше.

Куда важнее, поменяется у нас в стране что-то или нет.

Я вам скажу, что возвращаться в такую сборную Беларуси, где творятся такие вещи – страх, унижения, молчание – я не хочу и не буду. И за свои слова я готова нести полную ответственность.





После всего, что произошло, не представляю, как буду приходить на тренировки, здороваться со всеми, общаться с Рыбаком, обращаться к нему на «вы». Я себе такое позволить не смогу. Поэтому готова даже завершить карьеру, но остаться человеком.





– В команде произошел раскол?





– У нас раньше действительно была дружная команда, мы друг друга поддерживали по жизни и на соревнованиях. Но небольшое разделение на фоне всех событий произошло еще до выборов. А после них настал момент, когда стало предельно понятно и ясно, кто и что из себя представляет. Такое самбо мне не надо. Трусливое и молчаливое.





– Если закончите карьеру, будете работать в департаменте охраны?





– Пока не знаю. Я человек энергичный, коммуникабельный, не боюсь учиться чему-то новому. Не исключено, что пойду в необычную для себя сферу деятельности. Хотя есть сейчас люди, которые готовы меня принять на работу в качестве тренера. Уже звонили и предлагали свою помощь, за что им благодарна.