"КГБ проверяет, подписывались ли силовики за Бабарику. От результатов в СК ужаснулись"

Свабодзе " он рассказывает о деятельности организации, чистке в Следственном комитете, преследовании несогласных правоохранителей, а также необходимых реформах правоохранительных органов после перемен в Беларуси. Сейчас он возглавляет инициативу бывших силовиков By_Pol. В интервью "" он рассказывает о деятельности организации, чистке в Следственном комитете, преследовании несогласных правоохранителей, а также необходимых реформах правоохранительных органов после перемен в Беларуси.





"Очень сильно почистили Академию МВД"

По словам Астаповича, Комитет государственной безопасности и центральный аппарат МВД проводят в различных силовых структурах проверку, подписывались ли их сотрудники за Виктора Бабарико во время избирательной кампании.





"Бывший уже глава МВД (Караев - РС) сказал в узком кругу, что сначала мы разберемся с людьми на улице, а потом проведем чистки у себя. Сейчас силовики оцифровывают списки подписей за Бабарику по всей стране, чтобы выявлять сотрудников, которые подписывались не за тех кандидатов, как считают власти.





Смотрят имена, паспорта сотрудников, кто отдал голос за Бабарику. Если человек занимает высокую должность, то они уже понимают, что он придерживается не той политики, которая нужна властям. И таких людей увольняют. Именно так очень сильно почистили Академию МВД. По такому принципу сейчас начинают чистить Следственное управление по Минску".





Андрей Астапович добавляет, что сейчас оцифровываются списки за других кандидатов и по этим данным будет происходить дальнейшая проверка силовиков.









"В ближайшее время пострадает и сам глава Следственного комитета"

По словам бывшего следователя, большие изменения могут ожидать Следственный комитет, сотрудники которого проврдили проверку по фактам немотивированного насилия со стороны силовиков во время протестов.





"В Следственном комитете не было возможности возбуждать дела против силовиков за насилие. Но они собрали в рамках материалов нормальную информацию, провели целый ряд необходимых действий.





В принципе по каждому обращению была проведена такая работа, которая и должна была проводиться всегда в рамках закона. Начали подходить сроки. Когда наверху обо всем узнали, то начались серьезные вопросы: вы что там делаете, на чьей вы стороне». - рассказывает Астапович.





В это же время, по его словам, КГБ начал проверять и сравнивать, кто подписывался за альтернативных кандидатов.





"Они ужаснулись от процентного соотношения, поняв, что это самая оппозиционная силовая структура. И поэтому начались разговоры, что это самая мягкая структура, самая плохая. Через эти чистки будут увольняться следователи, лучшие кадры разгонят. Уже сейчас туда набирают со средним образованием, чего никогда раньше не было.





Насколько я знаю, в ближайшее время пострадает и сам глава Следственного комитета. Его, скорее всего, заменят. Это делают спецслужбы с подачи Лукашенко. На данный момент он доверяет спецслужбам больше даже, чем тем, кто его охраняет".