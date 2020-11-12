Tut.by в Верховном суде добился отмены одного предупреждения от Мининформа, два остались в силе

Источник материала: Onliner

Сегодня Верховный суд рассмотрел обжалования Tut.by в отношении трех жалоб Министерства информации — на их основании было принято решение о лишении портала статуса СМИ. Из-за этого процесса был прерван другой — иск в Минском экономическом суде о прекращении выпуска сетевого издания. Речь идет об утрате статуса СМИ, но не запрете на работу — Tut.by может продолжать работать в качестве интернет-ресурса.

За неполные два месяца портал Tut.by получил четыре предупреждения от Министерства информации. В конце сентября министерство обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания.

Предупреждения порталу выносились с формулировкой «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». По закону о средствах массовой информации в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более предупреждений в течение года доступ к ресурсу имеют право ограничить. Решение об этом принимает Мининформ.

8 октября Минский экономический суд приостановил дело до рассмотрения Верховным судом заявления Tut.by о признании недействительными трех предупреждений Министерства информации. Сегодня Верховный суд вынес решение.

По информации Tut.by, сегодня в том числе опрашивались авторы материалов, по которым Мининформ вынес предупреждения.

Адвокат и партнер адвокатского бюро «Принципиал» Татьяна Шпилевская, которая представляет интересы Мининформа, заявила, что предупреждения вынесены законно и обоснованно.

По ее мнению, указанные публикации нарушают конституционные права граждан — право на достоверную информацию о деятельности государственных органов, могут нанести вред государственным и общественным интересам. Шпилевская подчеркивает, что согласно Закону «О СМИ» журналисты обязаны проверять достоверность информации.

В судебных прениях Людмила Чекина, генеральный директор «Тут бай медиа», акцентировала внимание суда на том, что попытка Мининформа лишить крупнейшее медиа страны статуса СМИ противоречит позиции ведомства в суде о конституционном праве граждан на информацию, в том числе о деятельности госорганов. Каждый месяц на сайте выходит несколько тысяч материалов, Мининформом выявлено три ошибки, которые были оперативно устранены. По словам гендиректора, устранить их быстрее или вообще не допустить позволила бы оперативная информация, комментарии от пресс-служб госорганов, чего не последовало.

Концепция информационной безопасности, отмечает Чекина, предусматривает усиление национальных СМИ, защиту национального рынка информационных ресурсов.

После перерыва суд постановил признать недействительным одно предупреждение Мининформа — от 9 сентября (статья про дочь редактора Галины Уласик). В удовлетворении остальных требований — отказать. Также по решению суда следует взыскать с Мининформа в адрес «Тут бай медиа» 1350 рублей, а с «Тут бай медиа» — 300 рублей за оказание юридических услуг адвоката Миниформа.

Остальные два предупреждения и юридические последствия лишения статуса СМИ остаются в силе. Постановление может быть обжаловано в порядке надзора.