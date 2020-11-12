Samsung анонсировала свой первый 5-нанометровый чип Exynos 1080

Источник материала: Onliner

Компания Samsung представила новый чип среднего уровня Exynos 1080. Он стал первым в линейке компании, выполненным по 5-нанометровой технологии EUV FinFET. Чип является преемником Exynos 980 со встроенным 5G-модемом.

Чип состоит из четырех ядер Cortex-A78 и четырех Cortex-A55. Один из первой четверки работает на частоте 2,8 ГГц, три остальных — на 2,6 ГГц. Вторая четверка ядер разогнана до 2 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Mali-G78 MP10.

Новый чип будет поддерживать работу с камерой до 200 Мп в разрешении и с записью видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Также он получил поддержку оперативной памяти стандартов LPDDR4x и LPDDR5 и способен работать с частотой экрана в 144 Гц на разрешении Full HD.

Первые смартфоны на Exynos 1080 появятся на рынке в начале 2021 года. Первопроходцем станет смартфон от компании vivo.