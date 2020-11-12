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Samsung анонсировала свой первый 5-нанометровый чип Exynos 1080

12.11.2020 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Samsung представила новый чип среднего уровня Exynos 1080. Он стал первым в линейке компании, выполненным по 5-нанометровой технологии EUV FinFET. Чип является преемником Exynos 980 со встроенным 5G-модемом.

Чип состоит из четырех ядер Cortex-A78 и четырех Cortex-A55. Один из первой четверки работает на частоте 2,8 ГГц, три остальных — на 2,6 ГГц. Вторая четверка ядер разогнана до 2 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Mali-G78 MP10.

Новый чип будет поддерживать работу с камерой до 200 Мп в разрешении и с записью видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Также он получил поддержку оперативной памяти стандартов LPDDR4x и LPDDR5 и способен работать с частотой экрана в 144 Гц на разрешении Full HD.

Первые смартфоны на Exynos 1080 появятся на рынке в начале 2021 года. Первопроходцем станет смартфон от компании vivo.

Смартфон Samsung Galaxy S10 G973 8GB/128GB Dual SIM Exynos 9820 (перламутр)
51 отзыв
Android, экран 6.1" AMOLED (1440x3040), Exynos 9820, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3400 мАч, 2 SIM
1569 р.
37 предложений
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Компания Samsung представила новый чип среднего уровня Exynos 1080. Он стал первым в линейке компании, выполненным по 5-нанометровой технологии EUV FinFET. Чип является...
 
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