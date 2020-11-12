«Мы ничего противоправного не делаем». На видео попал момент диалога с силовиками, приехавшими в «Каскад» с обысками

Источник материала: Onliner

«Каскад» сегодня обложили: с самого утра в миниполис приехали микроавтобусы с силовиками, которые рассредоточились по многоэтажкам комплекса. Одни снимали гигантские трусы, другие вскрывали квартиры и проводили обыски. Неудивительно, что минчане перепугались: шутка ли, когда в соседней двери высверливают замок. Один из жителей «Каскада» снял видео диалога с силовиками. Переговоры, как любят «верха», прошли не на улице, а в подъезде. Итак, место действия — Скрыганова, 4б, 6-й подъезд.

— Там какая-то «уголовка», надо брать адвоката, — начинается немного оборванное видео с реплики женщины.

— Это не значит, что он обвиняемый, что этому человеку что-то вменяется в вину, — отвечает силовик.

— То есть, у вас нет доказательств, у вас есть подозрения? — продолжает задавать вопросы жительница «Каскада».

— Зачем нам об этом разговаривать? Следователь есть, решение есть [далее неразборчиво].

— Понимаете, в чем дело? Я боюсь. В один день пишут в чате: ломают двери, приходят люди в балаклавах туда-то. Я очень боюсь, что когда-то ко мне придут, когда я абсолютно не виновата.

— Ну вы же откроете, правильно? (Возможно, вы услышите что-то другое, но такой фонетический расклад нам показался наиболее близким. — Прим. Onliner)

— Я не знаю! — эмоционально отвечает минчанка.

— А у нас все по-честному? — задается вопросом ее соседка.

В следующие несколько секунд довольно сложно разобрать, о чем говорится, четко прослеживается только «ваше право».

— А можно, понятые будут из «Каскада»? — задает вопрос молодой человек.

— Нет, — отрезает силовик.

— Почему? Что это за женщина?

Далее неразборчиво звучит несколько слов. А потом снова можно слышать голос человека в форме.

— Никаких противоправных действий мы не делаем. Дверь мы не ломаем. Мы никого не хватаем, не оскорбляем, мы ничего не делаем противоправного. Если мы даже что-то будем смотреть, есть бумаги. Самоуправством никто не имеет права заниматься. Поэтому вы не волнуйтесь: никто ничего противоправного тут делать не будет. Это пакет документов. Никто ничего не ломал, кувалда просто стоит.

— Сегодня силовики ломились сразу в несколько квартир в нашем доме, проводили обыски, которые были очень длительными. Обещали никого не забирать, но в итоге увезли одну девушку из квартиры. Примечательно, что в качестве понятых наших соседей не пустили — понятые у них были свои, которых мы не знаем, — уточнил обстоятельства разговора один из «каскадовцев».