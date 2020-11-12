Белорусы сообщают, что у них изымают охотничье оружие. Ранее они отбыли «сутки»

Источник материала: Tut.by

В белорусских Telegram-каналах разошелся снимок акта изъятия оружия — у жителя Минска забрали три модели охотничьего оружия. 42.TUT.BY поговорил с другими белорусами, у которых также изъяли оружие, на которое было разрешение. Оказалось, что все наши собеседники ранее отбывали наказание по статье 23.34 КоАП РБ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Austin Pacheco / Unspash

В Telegram-канале «Страна для жизни» появился снимок упомянутого выше документа с подписью «В Минске начинают изымать оружие. Единичный случай или это массовая акция?» (мы не даем ссылку, так как там видны личные данные владельца).

Судя по акту изъятия оружия, у минчанина забрали следующие модели охотничьего гладкоствольного оружия: MOSSBERG 500, HATSAN и МЦ 21−12.



Источник: канал @minsk_new / Telegram

К сожалению, нам не удалось связаться с этим человеком, но из открытых источников известно, что он был задержан в Минске в воскресенье 1 ноября. Также минчанин ранее фигурировал как один из судей по практической стрельбе.

Однако нам удалось найти других жителей Беларуси, у которых изъяли оружие после того, как они отбыли административный арест.

Один из наших собеседников проживает в поселке в Минском районе. Он рассказал, что отбыл 14 суток, вышел 27 сентября, а 11 ноября у него изъяли охотничье ружье.

— Никто не звонил заранее, позвонили в дверь, — рассказал мужчина. — Я не посмотрел в домофон, открыл, там стоял участковый (как он сам представился и показал удостоверение) и еще один сотрудник. Попросили показать, как хранится оружие. Когда я открыл сейф, сказали «В целях безопасности охраняемых лиц мы забираем ружье на хранение». На вопрос, что за лица и причем здесь я, ответили «глава государства приезжает», составили акт (я снял копию). На вопрос, как долго оружие будет у них, сказали в понедельник звонить в разрешительную систему.

Мужчина также добавил, что «сидел с человеком, который „флаг рисовал на асфальте“» — его осудили по статье 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство», а после выхода согласно Закону РБ « Об оружии » лишили разрешения на охотничьи ружья. Но в случае с нашим собеседником фигурировала статья 23.34 КоАП РБ.

В копии акта об изъятии оружия, снятой им, говорится, что ружье забрали на временное хранение в соответствии со статьей 29 Закона РБ «Об оружии», но не указывается соответствующий пункт.



Фото: читатель TUT.BY

Скорее всего, речь идет о следующей формулировке: «Должностные лица (…) вправе изымать на временное хранение находящиеся у собственников, владельцев на законных основаниях оружие и боеприпасы в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 мая 2009 года „О государственной охране“ ».

Александр В., житель Минского района, рассказал следующее: по его словам, местный участковый изначально вообще ничего не говорил об изъятии ружей.

— Две двустволки ИЖ (одна вертикальная, другая горизонтальная) у меня забрали вчера вечером. Около 19.30 пришел участковый милиционер и сказал, что нужно проверить, как я храню оружие. На это милиция право имеет, так что я его впустил без проблем. Ружья он проверил, документы тоже — претензий никаких не возникло (раньше их тоже никогда не возникало). А потом неожиданно заявляет: «Оружие я у вас изымаю». Зачем? Говорит, для проверки номеров. Но номера можно проверить на месте!

Я об этом сказал, он уперся — необходимо ружья забрать и только где-то там можно будет нормально провести проверку. Я сказал: «Ничего отдавать не буду». Он начал угрожать, что сейчас вызовет наряд милиции, и ружья у меня отберут в любом случае. Пришлось отдать.

В акте написал, что двустволки забирает «для сверки номеров», что не соответствует закону. Да, есть статья 29 («Контроль за оборотом оружия и боеприпасов» Закона об оружии РБ — прим. TUT.BY), где указано, что оружие может быть изъято «для обеспечения безопасности охраняемых лиц». Только что за лица такие в нашем населенном пункте?

Потом уже понял, что оружие забрали, судя по всему, из-за того, что 30 августа я был задержан по статье КоАП 23.34. Только при чем здесь эта статья и право владеть и хранить оружие? Я член «Белорусского общества охотников и рыболовов», оружейное законодательство никак не нарушал, все документы в порядке. Позвонил своему разрешителю (сотрудник МВД, который выдает разрешение на приобретение и хранение оружия — прим. TUT.BY), спросил, как долго мои ружья будут у них. Он ничего конкретного не сказал, в итоге попросил позвонить на следующей неделе — я понял, что он и сам толком ничего не знает

Алексей — другой из наших собеседников, который живет в Минской области — рассказал, что отбыл 15 суток ареста в октябре (статья 23.34 КоАП РБ). 10 ноября ему позвонил разрешитель и сказал привезти оружие и боеприпасы для изъятия.

— Сказал, это временно, — рассказал Алексей. — Я приехал в ГОВД, оружие забрали прямо из рук на входе — войти в отдел с ним нельзя, сказали, новые правила. И еще сказали, что все будет в сохранности. Но когда вернут, они сами не знают.

Мужчине дали протокол изъятия огнестрельного оружия и боеприпасов, где говорится, что «в ходе сверки личного дела владельца огнестрельного охотничьего гладкоствольного оружия (…) выявлено несоответствие номенклатурных номеров принадлежащего данному гражданину оружия с учетными номерами в базе данных». Поэтому согласно статье 28 Закона об оружии ружье изъяли.



Фото: читатель TUT.BY

И похожую историю рассказал еще один белорус, который, по его словам, «живет на границе».

— Сидел в начале сентября (по статье 23.34, по какой же еще?), получил штраф в октябре. Пришли якобы с проверкой, но я все понял, — рассказал он, добавив, что ему выдали бумагу, акт изъятия оружия, где говорится, что ружье забрали на временное хранение. Но сам мужчина говорит, в личной беседе ему намекнули — оружие надо либо продать, либо же отказаться.

Мы направили вопрос пресс-службе МВД, почему у белорусов, которые отбывали административный арест по статье 23.34 КоАП, впоследствии изъяли охотничье оружие, но пока не получили ответ.