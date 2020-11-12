Неизвестные получили доступ к Telegram-каналу анархиста Николая Дедка

Источник материала: Tut.by

Неизвестные получили доступ к Telegram-каналу @MikolaDziadok, который вел Николай Дедок — белорусский общественно-политический деятель анархических взглядов, блогер и журналист.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Так, в канале появилось сообщение, не соответствующее характеру предыдущих постов.

«Друзья, пора становится мудрее уже, принимайте только самостоятельные решения, анализируйте что читаете, не поддавайтесь эффекту толпы. Многие потеряли связь с реальностью уйдя в радикальный телеграм и ошиблись, думая что он анонимен. Обидно за сотни белорусов, которые начитавшись экстремистского телеграм *****, идут на необдуманные и никому не нужные преступления и получают огромные срока лишения свободы. Выражайте Своё мнение — только не допускайте призывов к насилию, оскорблений и прочей гадости», — написал некто (орфография и пунктуация сохранены), после чего добавил, что «ГУБОПиК не дремлет», «многие админы каналов судимые герои», Telegram — не анонимный мессенджер, а «резко появившихся белорусские блогеры просто ловят хайп».

«Только не подумайте, что подставил Вас, мои подписчики, я ведь киберНЕуязвим, поэтому за явки, пароли и личные переписки можете не парится. Продолжайте на этом канале следить за результатами работы с моими архивами, будет много грустного и смешного», — резюмировал неизвестный.

Пока нам не удалось связаться с самим Николаем. В ГУВД Мингорисполкома по нему информации нет.