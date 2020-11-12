В Речицком районе «Нива» насмерть сбила велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Речицком районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 11 ноября, около 17.50, на трассе Речица — Горваль — Василевичи. Установлено, что 55-летний водитель «Нивы» ехал в направлении деревни Заходы. При встречном разъезде с трактором он сбил 65-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении в полосе движения автомобиля.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. В ГАИ также сообщили, что мужчина был обозначен световозвращающим элементом.