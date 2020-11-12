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Соучредитель By_Help: Списаны деньги с 500-600 человек, которым мы помогли

12.11.2020 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: svabod1.azureedge.net

На пресс-конференции 12 ноября сооснователь By_Help Алексей Леончик сообщил о сотнях случаев списания средств со счетов людей, получивших помощь в качестве пострадавших на протестах.

Информация о том, что со счетов белорусов списывают эти средства, начала поступать в минувший вторник.

Сегодня Алексей Леончик сообщил, что такие случаев были сотни, передает Радио Свобода. По очень приблизительной оценке, денег лишились 500-600 человек. «Речь идет о деньгах, которые были переведены на личные счета жертв с моего личного банковского счета», - уточнил Леончик.

При этом в некоторых случаях, помимо списания сумм помощи, людям просто заблокировали банковские счета. Причем и тех, кто не получил помощи.

Несмотря на это, Алексей Лявончик заявил, что кампания не перестанет принимать заявления о помощи от пострадавших. Прием заявок продолжается. Он уточнил, что заявок приходит около 100 в сутки.

Леончик выразил уверенность, что By_Help найдет способ безопасно передать помощь жертвам репрессий, а также обеспечит юридическую помощь тем, кто столкнется с давлением со стороны правоохранительных органов.

В пресс-конференции также принял участие Ярослав Лихачевский, представитель Фонда BYSOL. Этот фонд помогает уволенным по политическим мотивам и отчисленным студентам. По словам Лихачевского, в день поступает 20-30 заявок. Всплеск обращений за помощью произошел после 26 октября.

Кроме того, по словам Лихачевского, в фонд обратищаются уволенные правоохранители. Всего таких на сегодня – 461 человек.  «Это люди, которые записали видеообращения, заполнили все необходимые формы. Думаю, это лишь некоторые из тех, кто подал в отставку. Силовики запуганы, им говорят, что наши деньги идут от «кукловодов»… Я предполагаю, что реальное количество уволившихся силовиков в несколько раз больше», - сказал Лихачевский.

Лихачевский также сообщил, что теперь фонд BYSOL прекратил прием заявок на помощь от сотрудников правоохранительных органов. Произошло это ровно через три месяца после событий 9 августа. По его словам, сразу после объявления о скором прекращении приема заявок произошел всплеск.

 
 
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На пресс-конференции 12 ноября сооснователь By_Help Алексей Леончик сообщил о сотнях случаев списания средств со счетов людей, получивших помощь в качестве...
 
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