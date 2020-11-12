Лавров допустил, что российские журналисты могут расшатывать обстановку в Беларуси

Источник материала: АФН

Глава МИД РФ Сергей Лавров допускает, что отдельные российские журналисты могут выполнять задания по расшатыванию политической ситуации в Минске и других городах Беларуси.

"Я не вижу причин, по которым российские журналисты не получали бы своевременную аккредитацию, как, собственно говоря, и подавляющее большинство других журналистов, которые хотят работать в Беларуси, за исключением, конечно, тех, кто напрямую занимается выполнением заданий по расшатыванию политической обстановки в столице и других городах", - заявил сегодня Лавров, которого цитирует ТАСС.

Он пообещал, что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Беларуси на заседании коллегий МИД двух стран в конце ноября в Минске.

"Оказывать содействие нашим журналистам, конечно же, мы будем. У нас планируется в этом месяце заседание совместной коллегии министерств иностранных дел РФ и Республики Беларусь, эту тему мы там обязательно затронем. Но и не дожидаясь коллегии, мы ставим эти вопросы перед нашими партнерами в рабочем режиме", - говорит глава МИД РФ.

Лавров сказал, что в последнее время не слышал о каких-либо сложностях с получением аккредитации в Беларуси российскими журналистами, но выразил готовность заняться решением проблем по этому вопросу.

Такой проблемы, как задержания и аресты российских журналистов, для главы МИД РФ не существует.