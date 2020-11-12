Лавров: Россия приветствует, что протесты в Беларуси сдуваются

Источник материала: АФН

Россия обеспокоена продолжающимися волнениями в Беларуси, но с удовлетворением отмечает, что протест в синеокой сдувается.

Такие ощущения сегодня озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю", - сказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

По его мнению, в последнее воскресенье в протестах участвовало от трех до пяти тысяч человек, в то время как ранее на подобные акции выходили более 100 тысяч протестующих.

"Это снижение массовой активности, очевидно, отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными, что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу", - сказал Лавров, забыв отметить, что в последнее воскресенье в Беларуси были задержаны более 1 тыс. человек.

По его словам, белорусские власти достаточно внятно обозначили готовность к диалогу, предложив провести конституционную реформу, которая активно обсуждается, процесс не прерывался.

"Как я понимаю, она [конституционная реформа] активно обсуждается. Я не могу сказать, что в ней наступила какая-то пауза. Есть четкий график, есть содержание, которое объясняется населению. Это и ограничения полномочий президента, и перераспределение части обязанностей главы государства между законодательным органом власти, между правительством, региональными структурами", - сказал Лавров.

Он сообщил, что в Беларуси также обсуждается возможность реформы парламента, чтобы он стал однопалатным, избирался либо по смешанной системе, либо по пропорциональной.

Все эти изменения, как пояснил Лавров, власти республики предложили вынести на рассмотрение Всебелорусского народного собрания в декабре или январе. После этого проект новой конституции планируется вынести на общенародный референдум.

"Мы всячески поддерживаем этот процесс и исходим из того, что разработку поправок к Конституции, в разработку новой Конституции должны быть вовлечены максимально широкие группы населения: профсоюзы, трудовые коллективы, студенты, молодежные организации, неправительственные объединения, политические партии. Все это, безусловно, должно быть открыто и для здоровых оппозиционных сил", - подчеркнул министр.

Обидно, что он постеснялся назвать географические координаты страны, о которой рассказал.