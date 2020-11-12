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"Шахматная партия Путина": политолог о будущем Нагорного Карабаха
12.11.2020 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Владимир Федоренко
Размещение миротворческого контингента действительно снизило уровень напряженности и привело в чувство находящиеся в состоянии аффекта целых два народа ― азербайджанцев и армян, отметил Мухин.
"До сих пор воинственный пыл с обеих сторон не давал шанса любому политическому процессу, ранее было подписано несколько соглашений о перемирии, но ни одно из них не соблюдалось по очень простой причине ― гражданские общества обеих стран находились в состоянии аффекта и не были способны к диалогу друг с другом", ― рассуждает Мухин.
Потребовалось все влияние России на процессы в регионе, чтобы нейтрализовать этот негативный эффект, добавил политолог, отметив, что "неофициально в Европе разрешение конфликта в Карабахе считают блестящей шахматной партией Владимира Путина и успехом российской дипломатии".
© Sputnik / Алексей Никольский
Но есть и ряд тревожных симптомов, первый из которых, по мнению эксперта, это "поведение Турции, которая переняла пример США воевать чужими руками, но на данным этапе не располагает экономической мощью для развития успеха".
Сейчас, по мнению Мухина, надо следить за тем, кто и как финансирует Турцию в ее стремлениях реализовать свои амбиции в геополиическом проекте "Великого Турана", за который взялся Эрдоган. Кроме того, важно, чтобы под видом гуманитарной помощи в регион не зашли страны, заинтересованные в стимулировании конфликта.
Напомним, договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах была достигнута10 ноября. В регионе будут находиться 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Это решение о прекращении огня стало четвертой по счету попыткой добиться перемирия, предыдущие три оказались безуспешны.
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